Liam Payne: Ehrung bei der „Rock & Roll Hall of Fame“-Zeremonie

Während des Events wurde dem verstorbenen Sänger Tribut gezollt, was große positive Resonanz hervorrief.

Am Samstagabend (19. Oktober) fand die Zeremonie zur Aufnahme in die „Rock and Roll Hall of Fame“ 2025 in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio statt. Dabei erhielten nicht nur Musiker:innen wie Ozzy Osbourne, Mary J. Blige und A Tribe Called Quest eine Ehrung, sondern auch verstorbene Stars wie Liam Payne.

Applaus für Ex-One-Direction-Star

Während der Verleihung wurden Fotos von dahingeschiedenen Künstler:innen auf eine Leinwand projiziert. Auf einem Bild war auch der junge Payne in seiner One-Direction-Zeit zu sehen. Dieses Art des Gedenkens wurde vom anwesenden Publikum mit Jubel und Applaus quittiert.

Ermittlungen dauern an

Das ehemalige Mitglied der Boyband One Direction verfolgte zuletzt seine Solo-Karriere, bis er am 16. Oktober überraschend ums Leben kam. Laut mehreren Medienberichten stützte Payne aus dem dritten Stock eines Hotels im argentinischen Buenos Aires. Die lokalen Rettungsdienste erklärten, dass es „keine Möglichkeit der Wiederbelebung“ gab. Der gebürtige Brite starb im Alter von 31 Jahren.

Bislang werden noch immer die Umstände, die zum Sturz des Musikers führten, untersucht. Hierfür kündigten die lokalen Behörden auch eine Autopsie an. Kurz vor dem Tod des Sängers kontaktierte das Hotel bereits den Rettungsdienst wegen eines Hotelbesuchers, der angeblich unter Drogeneinfluss stehe. Laut des Notruf-Protokolls, welches von „La Nacion“ veröffentlicht wurde, handelte es sich um einen Gast, der scheinbar unter Drogeneinfluss stand und sich aggressiv verhielt, sodass massive Gefahr bestünde. Sieben Minuten nach dem Telefonat trafen die Rettungshelfer im Hotel ein, wo sie Payne nur noch leblos auffanden.

Laut Angaben von „Billboard“ soll sich Liam Payne in Argentinien aufgehalten haben, da er sich am 2. Oktober einen Live-Auftritt seines ehemaligen Bandkollegen Niall Horan anschaute.