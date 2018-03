Scott Orlin: Das ist der Mann, der Steven Gätjen bei den Oscars die Stars ans Mikro holt

Für viele Kinobegeisterte gehört die jährliche Oscar-Nacht zur festen Tradition im Frühjahr. Lange wach bleiben und am Montag müde auf der Arbeit erscheinen, ist fester Bestandteil, genauso wie die sperrige Vorberichterstattung von ProSieben, wo die Oscars ausgestrahlt werden. Auch 2018 folgt die Übertragung einem gewohnten Ablauf: Oliver Michalsky erzählt irgendwelchen uninteressanten Krams über die Kleider der Stars, danach steht Steven Gätjen am roten Teppich und versucht sich die Stars zu schnappen.

Und genau in dieser einen Stunde, in der Gätjen, ProSiebens Filmexperte, nach Meryl Streep und Tom Hanks ruft, stellen sich die Zuschauer wie jedes Jahr die selbe Frage: Wer ist eigentlich der Typ, der dem Moderator die Stars ans Mikrofon holt?

Scott Orlin heißt der Mann, der bestimmt und vertraut ein „Tom, come here please, it’s the German TV“ über den Teppich schreit. Solange, bis ein Tom Hanks sich dann eben ein paar Fragen von Gätjen gefallen lässt. Jeder Schauspieler und Regisseur scheint Orlin zu kennen, er ist offenbar mit ganz Hollywood per du. Es stellt sich die Frage, warum der Mann neben Gätjen eigentlich nicht selbst über den roten Teppich läuft. Und welche Rolle er eigentlich außerhalb der ProSieben-Live-Schalte nach Los Angeles in der Branche spielt.

Orlin ist Reporter in Los Angeles. Und in dieser Funktion sogar Teil der mächtigen Hollywood Foreign Press Association, die im Januar jährlich die Golden Globes vergibt und somit viele Weichen für die Oscars stellt. Ergo: Es ist für viele Filmemacher nicht schlecht, sich gut mit Orlin zu verstehen. Bei den Golden Globes ist er immerhin einer von nur knapp 90 Jury-Mitgliedern.

In deutschen Magazinen war von ihm übrigens schon viel zu lesen. Für die Zeitschriften TV Spielfilm und Cinema arbeitet er aus Hollywood zu, auch gern via Video-Interviews oder Vlog. Seit fast 20 Jahren steht der „Star-Stopper“ nun als Journalist am roten Teppich der Oscar-Verleihung. Auch wenn er das Stellen von Fragen mittlerweile lieber Gätjen überlässt.