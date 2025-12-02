Sean „Diddy“ Combs: Was die Netflix-Doku jetzt enthüllt

Von 50 Cent produziert: Die explosive Netflix-Serie zeigt bisher unveröffentlichtes Material und Aussagen von angeblich Betroffenen. Was wirklich hinter dem Imperium von Sean „Diddy“ Combs steckt.

Sean „Diddy“ Combs sitzt derzeit im Fort-Dix-Gefängnis in New Jersey ein, um seine 50-monatige Freiheitsstrafe abzuleisten. Eine nun erschienene Doku zeichnet den Aufstieg und Fall des Musikmoguls detailliert nach.

„Sean Combs: The Reckoning“: Eine Abrechnung?

Die vierteilige Dokureihe „Sean Combs: The Reckoning“ setzt sich intensiv mit dem Leben des Rappers auseinander. Sie erzählt unter anderem von den Anfängen eines jungen Musikproduzenten in New York und davon, wie Sean „Diddy“ Combs zu einem der einflussreichsten Menschen in der Musikbranche wurde. Die von dem langjährigen Kollegen und Rivalen 50 Cent produzierte Netflix-Doku beleuchtet allerdings auch ausgiebig die dunklen Kapitel von Combs.

Dem 56-Jährigen wurden in der Vergangenheit unter anderem sexueller Missbrauch, Menschenhandel und die Beteiligung an Prostitution vorgeworfen. Diese Anschuldigungen endeten 2025 in einem Prozess, der medial um die Welt ging. Im Oktober 2025 stand das Urteil fest: Vier Jahre und zwei Monate Haft wegen Nötigung zur Prostitution von Ex-Freundin Casandra „Cassie“ Ventura und einer weiteren Klägerin. Der New Yorker wurde lediglich in zwei von fünf Anklagepunkten für schuldig befunden.

Das war 50 Cent bei Produktion wichtig

Produzent der Doku ist Curtis James Jackson III, wie 50 Cent mit bürgerlichem Namen heißt. Der 50-Jährige betonte in Interviews zu Promo-Zwecken der Serie, dass er mit der Doku die wahrheitsgetreue Geschichte des Rappers nacherzählen möchte – und zwar aus der Perspektive derer, die ganz nah dran waren: Die Erzählung wird von Dutzenden Interviews mit Weggefährt:innen, Kolleg:innen sowie Mitarbeiter:innen untermauert. Die Netflix-Serie beinhaltet zudem bisher unveröffentlichtes Material zu dem Sänger. Ziel der Produktion war es laut eigenen Aussagen, die Erlebnisse von angeblich Betroffenen sichtbar zu machen und aufzuzeigen, welche Faktoren dazu beigetragen haben, ein so mächtiges Imperium wie das von Sean „Diddy“ Combs aufbauen zu können.

Combs reagierte bereits auf Doku

Über einen seiner Sprecher ließ Combs verlauten, dass Teile des Filmmaterials unrechtmäßig beschafft worden seien. In einem am Montag, 1. Dezember, veröffentlichten Teaser ist der Sänger in einer Einstellung zu sehen, wie er auf einem Ledersessel sitzt und ein Gespräch mit seinem Rechtsbeistand via Smartphone führt. Diddy warf Netflix daraufhin vor, „private Momente, Material aus einem unvollendeten Projekt vor der Anklageerhebung und Gespräche über die Rechtsstrategie“ ohne erfolgte Zustimmung zu veröffentlichen.

Hier den Trailer anschauen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Regisseurin der Enthüllungsserie, Alexandria Stapleton, beteuerte in einer Mitteilung von Netflix: „Es kam zu uns, wir haben das Material legal erworben und verfügen über die erforderlichen Rechte.“

„Sean Combs: The Reckoning“ ist ab dem 2. Dezember auf der Streamingplattform Netflix verfügbar.