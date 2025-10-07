Sean „Diddy“ Combs kämpft um Haftplatz in Fort Dix

Sean „Diddy“ Combs beantragt Haft in Fort Dix. Seine Anwälte warnen vor Bedrohungen – jetzt entscheidet das Bundesamt über sein Schicksal.

Sean „Diddy“ Combs wurde wegen Zwangsprostitution seiner Ex-Freundin Cassandra Ventura und einer weiteren Klägerin zu einer 50-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Musikmogul möchte diese Strafe in der Bundesstrafanstalt mit geringer Sicherheitsstufe in Fort Dix, New Jersey, verbüßen. Aber klappt das auch?

Warum Fort Dix?

Laut eines Briefes von Teny Geragos, einem seiner Anwälte, an den zuständigen Richter Arun Subramanian, wäre diese Einrichtung der „beste Ort für Sean ‚Diddy‘ Combs“. Das diesbezügliche Schreiben liegt „TMZ“ vor. Nach Einschätzung des Anwaltsteams sei Fort Dix die geeignetste Haftanstalt für den Rapper, Musikproduzenten und Unternehmer. Dort könne seine Familie ihn regelmäßig besuchen. Zudem habe Combs in der Einrichtung die Möglichkeit, sein „Drogenproblem“ anzugehen und seine „Rehabilitationsbemühungen zu maximieren“, äußerte sich sein Rechtsbeistand.

Sein Anwalt Mark Geragos erklärte weiterhin, Combs würde in anderen Gefängnissen zur Zielscheibe werden und habe bereits Morddrohungen erhalten.

Entscheidung steht noch aus

Der Antrag seiner Anwälte auf Unterbringung in Fort Dix ist bislang unbeantwortet. Der Richter kann dem Federal Bureau of Prisons eine Haftanstalt für Sean „Diddy“ Combs vorschlagen, doch die endgültige Entscheidung liegt beim Bundesamt für Gefängnisse. Es bleibt abzuwarten, ob das BOP der Empfehlung von Combs’ Anwälten folgt oder eine andere Einrichtung bestimmt.

Aktueller Aufenthaltsort

Sean „Diddy“ Combs ist derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn inhaftiert, wo er seit über einem Jahr einsitzt. Nach der Entscheidung des Bundesamts für Haftanstalten wird er voraussichtlich mehr als zwei Jahre in einem Bundesgefängnis verbringen.