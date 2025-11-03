Sean „Diddy“ Combs kaum wiederzuerkennen: Neue Fotos zeigen ihn im Gefängnis

Die besten US-Rap-Alben der 90er: Der Wu-Tang Clan trotzt dem Trend

Sean „Diddy“ Combs verbüßt seine Haftstrafe wegen Sexualverbrechen. Jetzt zeigen neue Fotos erstmal den Rap-Mogul im Gefängnis – ein seltener Einblick in sein Leben hinter Gittern.

Der US-Musikmogul Sean „Diddy“ Combs sitzt derzeit seine mehrjährige Haftstrafe ab. Das endgültige Urteil vom Oktober bestätigte 50 Monate. Bereits im September 2024 war er festgenommen worden und hatte mehrere Monate in Untersuchungshaft verbracht. Zudem umfasst das Strafmaß eine Geldstrafe von 500.000 US-Dollar sowie die verpflichtende Teilnahme an Sucht- und Psychotherapien.

Alltag hinter Gittern: Einblicke in Combs’ Gefängnisleben

Über seine Zeit im Gefängnis gelangen regelmäßig neue Informationen an die Öffentlichkeit – von den Mahlzeiten über Freizeitaktivitäten bis hin zu kostenpflichtigen Extras. So soll Combs in der Wäscherei des neuen Gefängnisses mitarbeiten. Außerdem könne er für rund 130 US-Dollar ein Tablet ohne Internetzugang nutzen, um Spiele zu spielen und Musik zu hören.

Erste Fotos aus dem Gefängnis: Sean „Diddy“ Combs wirkt verändert

Nun sind erstmals Fotos aufgetaucht, die Combs in Haft zeigen. Bislang gab es kaum visuelle Eindrücke von ihm seit seiner Verurteilung. Die Bilder zeigen ihn auf dem Gelände des Federal Correctional Institution Fort Dix in New Jersey, wohin er am 30. Oktober verlegt wurde, nachdem er zuvor im Metropolitan Detention Center Brooklyn untergebracht war.

Hier die exklusiven Einblicke auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Veröffentlicht wurden die Fotos von „TMZ TV“ über Social Media. Sie zeigen Combs mit grauem Bart, dunkler Winterjacke und orangener Mütze bei Freizeitaktivitäten im Gefängnishof. Die Aufnahmen bieten erstmals einen realen Blick auf seine neuen Lebensumstände hinter Gittern und verdeutlichen den starken Kontrast zu seinem früheren glamourösen Leben im Rampenlicht. Medienreaktionen bestätigen diesen Eindruck: Laut „Focus“ sehe Combs sehe „völlig verändert“ aus und sei „unerkennbar“, wie „financialexpress“ berichtet.

Vorwürfe und Kritik am Ermittlungsprozess

Der Prozess um den Combs-Skandal bleibt umstritten. Kritiker:innen bemängeln, dass andere Künstler:innen und Geschäftspartner:innen, die in die mutmaßlichen Vorfälle verwickelt gewesen sein sollen, bislang nicht strafrechtlich belangt wurden. Zudem wird diskutiert, ob der enorme öffentliche Druck und die mediale Vorverurteilung den Ausgang des Verfahrens beeinflusst haben könnten.