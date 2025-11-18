Sean „Diddy“ Combs: Polizei ermittelt wegen neuer Vorwürfe

Musikproduzent Johnatan Hay erhebt schwere Vorwürfe gegen Diddy, die in die Jahre 2020 & 2021 zurückgehen.

Sean „Diddy“ Combs sitzt derzeit im Fort-Dix-Gefängnis in New Jersey, wo er eine Freiheitsstrafe von 50 Monaten wegen Sexualverbrechen verbüßt. Währenddessen ermittelt die Polizei erneut – zwei neue Vorwürfe stehen im Raum. Hier alle Hintergrundinfos.

Musikproduzent beschuldigt Combs – Polizei ermittelt

Musikproduzent Johnatan Hay hatte Combs bereits im September 2025 in einer Polizeidienststelle in Florida angezeigt, wie „ABC News“ berichtete. Nun ermittelt auch das L.A. County Sheriff’s Department.

Laut einem Polizeibericht wirft Hay dem Musikmogul vor, dieser habe sich im Jahr 2020 in seinem Beisein selbst befriedigt und ihn aufgefordert, „es zu Ende zu bringen“. Ein Jahr später – 2021 – sei Hay nach eigenen Schilderungen von C. J. Wallace, dem Sohn des verstorbenen Rappers The Notorious B.I.G., an einen Ort gebracht worden, wo ihm etwas über den Kopf gestülpt wurde. Anschließend soll Sean „Diddy“ Combs den Raum betreten und mehrfach versucht haben, den Musikproduzenten zu Oralverkehr zu nötigen.

Eine Stellungnahme von Combs’ Management oder seinen Anwält:innen liegt bislang nicht vor.

Combs wegen Verstoßes länger in Haft?

Erst kürzlich soll der Rapper, Musikproduzent und Unternehmer gegen seine Haftauflagen verstoßen haben und müsse nun länger im Gefängnis bleiben. Grund dafür sei laut „CBS News“ ein unerlaubtes „Drei-Wege-Telefonat“. Combs erklärte im Nachhinein, es habe sich um ein Gespräch mit seinen Anwält:innen gehandelt. Thema des Telefonats sei eine Stellungnahme gegenüber der „New York Times“ gewesen. Informationen von „BILD“ zufolge bedeutet der Verstoß für Combs: „30 Tage Abzug bei der eigentlich möglichen Gutschrift für gute Führung.“