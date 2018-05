Seeed-Sänger Demba Nabé (Boundzound/Ear) ist tot

Demba Nabé ist tot. Der Sänger von Seeed starb am Donnerstag, wie der „Tagesspiegel“ zuerst berichtete. Die Band bestätigte die Meldung auf Facebook: „Wir trauern um unseren Freund und Sänger Demba Nabé“, schrieben sie und posteten ein altes Foto von Nabé. Die Todesursache ist bisher unklar. Nabé wurde 46 Jahre alt.

Wir trauern um unseren Freund und Sänger Demba Nabé. Gepostet von Seeed am Donnerstag, 31. Mai 2018

„Da die Nachricht von Dembas Tod die Band tief getroffen hat und sie Zeit und Ruhe für ihre Trauer benötigt, bitten wir aktuell von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen“, sagte Seeeds Anwalt Christian Schertz.

Auch interessant Seeed kündigen Tour für 2019 an – hier die Termine Nabé wurde 1972 in Berlin geboren. Neben Pierre Baigorry aka Peter Fox und Frank Allessa Dellé aka Dellé war er einer von drei Sängern der elfköpfigen Reggae-Dancehall-Band Seeed. Seeed gründeten sich 1998 und veröffentlichten bisher vier Alben. Das aktuellste Album SEEED erschien 2012, die Band plante zuletzt ein Comeback: Anfang Mai kündigten sie neue Tourdaten für 2019 an, viele der 20 Konzerte waren binnen weniger Minuten ausverkauft. Neue Musik sei ebenfalls in Arbeit, hieß es. Peter Fox sagte dem rbb, Seeed hätten sich bereits im Studio unter anderem mit Deichkind und Sway Clarke getroffen.

Als Solomusiker veröffentlichte Nabé 2007 unter dem Pseudonym Boundzound das gleichnamige, von The Krauts produzierte Album BOUNDZOUND, auf dem unter anderem die Hits „Louder“ und „Stay Alive“ erschienen. Sein Album EAR erschien 2011. Nabé war zudem als bildender Künstler aktiv.

https://www.youtube.com/watch?v=T1h5_RR9bQ0 Video can’t be loaded: Boundzound – Louder (HD) (https://www.youtube.com/watch?v=T1h5_RR9bQ0)

2015 traten Seeed beim ersten Lollapalooza Festival in Berlin auf, das Konzert kann hier in voller Länge im Stream angesehen werden:

https://www.youtube.com/watch?v=QGlyLVvzIXg Video can’t be loaded: Seeed – Live beim Lollapalooza 2015 in Berlin (HD) (https://www.youtube.com/watch?v=QGlyLVvzIXg)

Ob die geplante Tour 2019 stattfinden wird, gilt als unwahrscheinlich, ist aber noch nicht bekannt.