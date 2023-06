Peter Fox auf Tour: Der Berliner beehrt Norddeutschland

Der Berliner Dancehall-Musiker und Seeed-Frontmann spielt im Sommer zwei Open-Air-Konzerte.

Da brat mir doch einer ein Prachtsteak! Nachdem der Berliner Sänger und Rapper Peter Fox sein eigenes Projekt für 14 Jahre auf Eis legte, um sich wieder seiner Reggae- und Dancehall-Band Seeed zu widmen, überraschte er Ende 2022 mit der Comeback-Single „Zukunft Pink“. Im Mai dieses Jahres lieferte er mit LOVE SONGS sein zweites Soloalbum ab, das nahtlos an den Erfolg seines 2008er Debüts STADTAFFE anknüpft und von der ME-Redakteurin Aida Baghernejad mit 4 1/2 Sternen ausgezeichnet wurde.

Natürlich lässt es sich Fox nicht nehmen, seine fulminante Rückkehr als Solokünstler gemeinsam mit seinen Fans gebührend zu feiern. Neben Shows in seiner Heimatstadt, anderen Teilen Deutschlands sowie Österreich und der Schweiz, kommen jetzt neue Auftritte in Norddeutschland hinzu.

Peter Fox als Finale des Hamburger Kultursommers 2023

Bisher schien es, als würde Pierre Baigorry, so der bürgerliche Name von Peter Fox, den Norden der Republik nur für das Hurricane Festival besuchen. Nun wurden aber Konzerte in Hamburg und in Lingen (Ems) in Niedersachsen angekündigt. Fox wird dabei anlässlich seiner „Live 2023“-Tour am 25. August in Lingen (Ems) und am 4. September in der freien Hansestadt auftreten. Letzterer Termin wird im Rahmen des Hamburger Kultursommers 2023 auf der Trabrennbahn im Stadtviertel Bahrenfeld stattfinden. Beide Events bilden als Open-Airs das Finale seiner Tournee und werden Fox-Fans den Spätsommer versüßen.

Tickets für die Peter Fox-Shows in Hamburg und Lingen sind ab dem 19. Juni ab 11 Uhr bei Eventim erhältlich. Verpasst nicht eure Chance an Karten zu kommen, denn fast alle anderen Konzerte waren in Windeseile ausverkauft.

Falls ihr noch nicht genug von Peter Fox habt, dann schnappt euch die aktuelle Printausgabe vom MUSIKEXPRESS, in der wir unsere Titelstory dem Sänger widmen.