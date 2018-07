Seht hier das neue Video von Maike Rosa Vogel zu „Du bist so schön“

Maike Rosa Vogel wollte 2015 gar nicht mehr auftreten. Dabei hatte sie sich in den Jahren zuvor einen Namen in der deutschen Musikszene gemacht, auch dank ihres Entdeckers Sven Regener. Jetzt ist sie wieder da. Das mit dem Erfolg ging ihr ein wenig zu schnell. Sie benötigte eine Pause, um durchzuatmen. Nun möchte sie von der Musik bis zu deren Produktion alles selbst machen.

In ihrer Auszeit ist unter anderem das Album ALLES WAS ICH WILL (2017) entstanden. Diese Platte kommt nun remastered in den Handel – mit zwei Bonus-Tracks, Poster und einem neuen Cover. Bei den Bonustracks handelt es sich um Coverversionen von „Pure Vernunft darf niemals siegen“ von Tocotronic und Bettina Wegners „Alles was ich wünsche“. ALLES WAS ICH WILL erscheint am 31. August 2018 und kann unter diesem Link vorbestellt werden:

Als Vorgeschmack auf das Album gibt es den Song „Du bist so schön“ zu hören. Seht hier das Video zum Song zuerst:

https://youtu.be/OjRq98Er01o Video can’t be loaded: MAIKE ROSA VOGEL – Du bist so schön (https://youtu.be/OjRq98Er01o)

Ihre neue, alte Platte wird Maike Rosa Vogel auch live präsentieren:

8.09.2018 – Hamburg, Hanseplatte

10.09.2018 Jena – Rosenkeller

13.09.2018 – Frankfurt, Moussomturm

4.10.2018 – Berlin, Brechthaus

27.10.2018 Annaberg-Buchholz – Alte Brauerei

Die Tour soll fortgesetzt werden.