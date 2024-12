Selena Gomez und Benny Blanco sind verlobt

Taylor Swift gratuliert Gomez und meldet sich schon mal als Blumenmädchen für die Hochzeit mit Blanco an.

Selena Gomez ist mit ihrem Partner Benny Blanco verlobt. Die News teilte die Sängerin und Schauspielerin euphorisch auf ihrem Instagram-Account mit.

„Jetzt beginnt die Ewigkeit …“

Am Mittwoch (11. Dezember) schrieb die 32-Jährige: „Jetzt beginnt die Ewigkeit …“ Dazu präsentierte sie in ihren Bildern unter anderem ihren Verlobungsring, der mit einem großen Edelstein und kleineren Glitzersteinen geschmückt ist. Ein gemeinsames Foto mit Blanco, dem Musikproduzenten, gab es obendrauf auch noch zu sehen.

Hier geht’s zum Instagram-Beitrag:

Taylor Swift will das Blumenmädchen sein

Der 36-jährige Blanco kommentierte unter dem Beitrag der „Emilia Pérez“-Darstellerin: „Hey warte … Das ist meine Frau.“ Der Rest der Kommentarspalte wurde von Gratulationen überhäuft. Darunter auch von bekannten Persönlichkeiten, wie Taylor Swift. Diese scherzte: „Ja, ich werde das Blumenmädchen sein“. Auch „Emily in Paris“-Schauspielerin Lily J. Collins beteiligte sich daran mit den Worten: „Ahhhhhhhh ja ja ja!! Die beste Nachricht überhaupt. Ich könnte mich nicht mehr für euch beide freuen.“

Zusätzlich zeigte sich Gomez am selben Abend auch noch in einem Video in ihrer Instagram-Story. Hier sah man die „Only Murders in The Building“-Darstellerin mit einer unbekannten Person am Handy scheinbar Videotelefonieren. Stolz hielt sie dabei ihre Hand samt Verlobungsring in die Kamera. Gomez: „Ich habe dazu ‚Ja‘ gesagt.“ Die Person am anderen Ende des Telefons freute sich hörbar und antwortete: „Es ist so wunderschön.“

Laut „New York Post“ sind Gomez und Blanco bereits seit mindestens eineinhalb Jahren ein Paar.

Gomez kann man derzeit im Kino sehen

Seit dem 28. November kann man Gomez auch vor der Kamera in in dem Musical-Streifen „Emilia Pérez“ auf der großen Leinwand sehen. Hier spielt sie den Charakter der Jessi Del Monte. Der Film erzählt von einem mexikanischen Drogenboss, der sich vom Verbrechen abwenden und als Frau leben will. Die Hauptrolle hat Karla Sofia Gascón übernommen, welche übrigens auch für ihre Leistung als Beste Schauspielerin für die Golden Globes 2024 nominiert ist.