AnnenMayKantereit: Indie-Pop, der live die Stimmung hebt

Gleich zweimal füllte AnnenMayKantereit die Berliner Wuhlheide mit viel Energie und besonderen Momenten.

Am 18. und 19. August spielte die deutsche Indie-Pop-Band AnnenMayKantereit gleich zwei ausverkaufte Konzerte in der Berliner Wuhlheide. Um die 17.000 Menschen versammelten sich bei 30 Grad und Sonnenschein vor der Parkbühne, um gemeinsam mit den Kölnern zu singen und zu tanzen.

Fans united

Vor Ort gab es eine fast schon verwirrende Ansammlung von Besucher:innen zu entdecken, die man sonst so gar nicht unbedingt unter einen Hut bekommen würde. Bei Konzerten von Künstlern wie Harry Styles oder Metallica weiß man vielleicht, mit welchem Typ Mensch man in einer Menge stehen wird. Nicht so bei AnnenMayKantereit. Ob in Punk-Jacke oder Blumenrock, erwachsen oder jugendlich, Mann oder Frau — es schien kein klassischen Schubladenfachdenken für das Publikum zu greifen.

Anscheinend war auch für alle Leute etwas live dabei, denn mit wenigen Ausnahmen brachte die Band die Crowd gut auf die Beine. Man könnte meinen, die Melancholie der Texte von Liedern wie „Pocahontas“ oder „Gegenwart“ würde unter diesen feiernden Mengen verloren gehen, aber so manche Emotion kommt eben doch gerade laut mitsingend — um nicht zu sagen schreiend — zum richtigen Ausdruck. Dafür war das Publikum am Samstag der lebende Beweis.

Neue Elemente & intime Atmosphäre

Im Mittelpunkt stand natürlich Sänger Henning May, dessen charakteristisch-raue Stimme sich live kaum von den Studioaufnahmen unterscheidet. Was sich jedoch davon klar abtrennen lässt, ist die Unterstützung, die sich die Gruppe in Form von Streichern und Bläsern auf der Stage dazu holte. Songs wie „Vielleicht, Vielleicht“ und „Ich Geh Heut‘ Nicht Mehr Tanzen“ wurden somit ein überraschend neuer und angenehmer Klang verliehen.

Und auch trotz 17.000, energiegeladenen Leuten gelang es den Kölnern, eine intime Atmosphäre zu schaffen, welche die simple Thematik und wunderschöne Lyrik ihrer Lieder in den Vordergrund stellte. So saßen sie für ein paar Stücke an einem Tisch, der wohl derselbe ist, an dem sie zusammen ihr vorherigs Album verfassten, und ließen die Menschen vor der Bühne während „Es ist Abend“ erleben, wie eine gemeinsame Zeit in den Abendstunden mit der Band wohl aussehen könnte.

Für ein Encore wurde die Menge noch einmal richtig animiert und beim finalen Song der Show waren dann auch die letzten Leute in der Crowd mit Lust auf Bewegung am Start. „Ausgehen“ endete mit einem Applaus der sowohl die stark zum Einsatz kommenden Handflächen sowie die Ohren für einen Moment halb-taub machte und das Publikum glücklich lachend nach Hause schickte – zumindest solange, bis dann die Post-Konzert-Melancholie einzusetzen droht.