Sexuelle Nötigung: Gérard Depardieu wurde schuldig gesprochen

Vier Prozess-Tage verhandelte das Pariser Strafgericht darüber, ob Frankreichs Filmstar Gérard Depardieu zwei Frauen 2021 bei den Dreharbeiten zu „Die grünen Fensterläden“ (Les volets verts) unangemessen an Busen und Hintern berührt und mit Worten sexuell belästigt haben soll.

Am Dienstag (13. Mai) fiel nun in Abwesenheit des Schauspielers das Urteil: Depardieu ist schuldig. Das Strafgericht verhängte eine 18-monatige Haftstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt ist. Der 76-Jährige wird zudem behördlich als Sexualstraftäter gemeldet und muss sich in psychologische Behandlung begeben.

Während des Prozesses bekannte sich Depardieu unschuldig und zeigte keinerlei Reue. Er gab vor Gericht zwar zu, die Ausstatterin an den Hüften berührt zu haben, aber das sei seiner Meinung nach ohne sexuelle Absicht geschehen.

Gérard Depardieu zeigte keine Reue vor Gericht

Sein Anwalt Jérémie Assous forderte deshalb sogar die Einstellung des Verfahrens, sprach von „erfundenen Anschuldigungen“. Der Staatsanwaltschaft warf er zudem vor, Entlastungszeugen bewusst nicht zugelassen zu haben. Den Klägerinnen unterstellte Assous finanzielle Motive für ihre Klage.

Depardieus Opfer berichteten schon während des Prozesses von einer Verhandlung, die ihnen mehr Leid zufügte als der Schauspieler bei den Dreharbeiten. Sie bezogen sich dabei auch auf das offensive Verhalten seines Anwalts, der zum Teil sogar das Publikum im Saal als hysterisch verspottete.

Im Gerichtssaal verteidigte Depardieu seine anzügliche Wortwahl gegenüber den Klägerinnen: „Jede Epoche hat ihre eigene Vulgarität, ihre eigene Sprache, ihren eigenen Slang.“ Er sei niemals übergriffig gewesen und als Mensch einfach unbeholfen und grob.

Das Gericht folgte diesen Entlastungsversuchen nicht und sprach die auch in seiner Heimat seit Jahren in Ungnade gefallene nationale Kino-Ikone schuldig. Ein weiteres Verfahren wegen mutmaßlicher Vergewaltigung droht Depardieu ebenfalls.