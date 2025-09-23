Sean „Diddy“ Combs: Anwälte fordern Haftminderung wegen Drogenproblemen

Diddys Anwälte holen ordentlich aus, um auf eine kurze Haftstrafe für den Rapper & Produzenten zu kommen

Die Anwälte von Sean „Diddy“ Combs haben den zuständigen New Yorker Bundesrichter gedrängt, seine Strafe für zwei Prostitutionsklagen auf nicht mehr als 14 Monate im Gefängnis zu begrenzen. Das begründen sie mit ernsthaften Drogenproblemen Diddys.

Im Juli 2025 wurde der US-Rapper und Produzent in zwei Anklagepunkten der Prostitution schuldig gesprochen, wie unter anderem „NME“ berichtete. Von den Vorwürfen der organisierten Kriminalität und des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung wurde er jedoch freigesprochen. Er plädierte in allen fünf Anklagepunkten auf nicht schuldig. Ihm droht insgesamt eine Gefängnisstrafe von maximal 20 Jahren.

Am 22. September legten Combs’ Anwälte ihre Argumente in einer schriftlichen Stellungnahme an Richter Arun Subramanian dar, wie auch „NME“ mitteilte. Der Richter hatte zuvor bereits eine vorgeschlagene Kaution von 50 Millionen US-Dollar abgelehnt. Das Anwaltsteam bat ihn nun, eine geringere Gefängnisstrafe zu verhängen, gefolgt von einer Bewährungsstrafe mit Drogentherapie und Gruppenberatung.

Drogenprobleme aufgrund von Kindheitstrauma

Combs‘ Team argumentierte, dass das „schwere Trauma“, das Combs in seiner Kindheit nach dem Tod seines Vaters erlitten habe, den Weg für spätere Drogenprobleme bereitet habe, die während seiner zugegebenermaßen gewalttätigen Beziehungen mit den beiden an seinen Verurteilungen beteiligten Ex-Partnerinnen aufgetreten seien.

„Jahrzehntelang kämpfte Herr Combs mit schweren Drogenproblemen, Wut- und Angststörungen sowie anderen Schwächen, die er bis zu seiner Inhaftierung im vergangenen Jahr nicht angemessen und professionell angegangen ist“, heißt es demnach in der dem amerikanischen „Rolling Stone“ vorliegenden Akte. „Wie bei jedem Süchtigen war sein Verhalten unter Schmerzmitteln unberechenbar und unvorhersehbar und oft der Grund für die im Prozess besprochenen Übergriffe.“

Konkrete Infos zu den Drogenproblemen gibt es jedoch nicht. Combs befindet sich seit September 2024 in Untersuchungshaft.

Eine typische „Sex, Drugs and Rock’n’Roll-Geschichte“?

ABC berichtete weiter aus der Argumentation der Anklage: „Ohne Herrn Combs’ Verhalten herunterzuspielen, handelt es sich in vielerlei Hinsicht um eine ‚Sex, Drugs and Rock’n’Roll‘-Geschichte.“ Und weiter: „Herr Combs hatte während des gesamten Tatzeitraums schwere Drogenprobleme und pflegte einen exzessiven Promi-Lebensstil.“

An anderer Stelle in ihrer Stellungnahme argumentierten Combs’ Anwälte, die Jury in Manhattan habe dem Richter bereits ein wichtiges Zeichen gesetzt, indem sie ihn von den schwerwiegendsten Anklagepunkten freigesprochen habe. „Kurz gesagt: Die Jury hat gesprochen. Ihr Urteil stellt einen ‚bejahenden Hinweis auf seine Unschuld‘ dar“, so die Anwälte laut „NME“. „Er hat über ein Jahr in einem der berüchtigtsten Gefängnisse Amerikas verbracht – und doch das Beste aus dieser Strafe gemacht. Es ist Zeit für Herrn Combs, zu seiner Familie nach Hause zu gehen, damit er seine Behandlung fortsetzen und versuchen kann, das Beste aus dem nächsten Kapitel seines außergewöhnlichen Lebens zu machen.“

Die Staatsanwälte auf der anderen Seite, die ihre Empfehlungen vor der Urteilsverkündung am 3. Oktober vorlegen werden, haben bereits erklärt, dass sie darauf drängen werden, Combs deutlich länger inhaftiert zu lassen als die ursprünglich geplanten vier bis fünf Jahre.