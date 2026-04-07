Lil Nas X vor Gericht: Keine Gefängnisstrafe nach Polizei-Vorfall

Nach seinem Nacktspaziergang und einem Angriff auf Polizisten drohte Lil Nas X Haft – jetzt steht das Urteil fest.

Im August 2025 ereignete sich ein aufsehenerregender Vorfall rund um Lil Nas X. Am frühen Morgen spazierte der 26-Jährige durch Los Angeles. Das Kuriose dabei: Er trug zunächst nur Unterwäsche und Stiefel, bevor er vollständig unbekleidet war.

Die Polizei hielt den Künstler an, um ihn zu verhaften. Dieser wehrte sich jedoch und verletzte dabei drei Beamten. Verschiedene US-Medien veröffentlichten damals Videos des Vorfalls, der eine Anklage wegen Körperverletzung sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt zur Folge hatte. Nun ist das finale Urteil bekannt.

Keine Gefängnisstrafe

Die Auseinandersetzung mit der Polizei führte den „Industry Baby“-Interpreten vor Gericht. Als mögliche Konsequenz stand sogar eine Gefängnisstrafe im Raum – dieser konnte er nun jedoch entgehen.

Ein Richter im US-Bundesstaat Kalifornien gestattete dem Rapper, an einem Diversionsprogramm für psychische Erkrankungen teilzunehmen, um sich dort behandeln zu lassen. Dies teilte die Staatsanwaltschaft mit. Diese Maßnahme muss Lil Nas X zwei Jahre lang einhalten. Sollte er dagegen verstoßen, drohen ihm fünf Jahre Haft.

Die Anwältin des Grammy-Preisträgers gab zudem an, dass ihr Mandant bereits nach der Festnahme aus eigenen Stücken eine Therapieklinik zur psychischen Behandlung aufgesucht habe. Über etwaige Gründe für die psychischen Probleme des Musikers wurden keine Angaben gemacht.