Michael Pitt wegen sexueller Nötigung und körperlicher Gewalt verhaftet

Gegen Michael Pitt wurden schwere Anschuldigungen erhoben, die sich bereits zwischen April 2020 und August 2021 ereignet haben sollen.

Wie unter anderem „TMZ“ berichtet, soll er seine Ex-Freundin in „zwei Fällen von sexuellen Übergriffen ersten Grades“ missbraucht haben. Der „New York Post“ sollen zudem die Gerichtsunterlagen vorliegen. Diese erwähnen wohl außerdem „sexuell motivierte Körperverletzung mit einer Waffe“, „versuchte Strangulation“ und „nötigende sexuelle Handlungen“. Die besagte Waffe soll in einem Fall ein Holzbrett und in einem weiteren ein Betonblock gewesen sein. Bereits am 2. Mai wurde der 44-Jährige diesbezüglich verhaftet. Im Juni soll die Angelegenheit dann vor dem Gericht verhandelt werden.

Die Aussagen seiner Anwälte

Pitt plädiert darauf, unschuldig zu sein, und auch sein Anwaltsteam weist die Vorwürfe zurück. Einer seiner Verteidiger, Cary London, erzählte gegenüber der „New York Post“: „Leider leben wir in einer Welt, in der jemand wie Mr. Pitt – ein versierter Profi, der solche Verbrechen nie auch nur in Erwägung ziehen würde – aufgrund der unbestätigten Aussagen eines gestörten Individuums verhaftet werden kann. Wir sehen dem Beweis seiner Unschuld durch die Beweise entgegen und nicht durch die Medien.“

Jason Goldman, ein weiterer seiner Anwälte, ergänzte gegenüber „TMZ“: „In Wirklichkeit wird diese unbegründete Behauptung verdächtigerweise etwa vier oder fünf Jahre nach dem angeblichen Vorfall erhoben, zu einem Zeitpunkt, als die beiden Parteien in einer völlig einvernehmlichen und freiwilligen Beziehung standen. Diese Klage wird abgewiesen werden.“ Was Goldman dabei nicht erwähnte, ist, dass selbst eine einvernehmliche Beziehung nicht vor sexueller Nötigung oder Gewalt und auch nicht vor Anschuldigungen und möglicher strafrechtlicher Verfolgung dessen schützt.

Mehr zu Michael Pitt

Der Schauspieler geriet in den vergangenen Jahren bereits mit dem Gesetz in Konflikt und wurde im Juli 2022 schon einmal verhaftet. Damals wegen Körperverletzung und Diebstahl, durch die ein Mann leichte Verletzungen erlitt. Etwas später wurde er Berichten zufolge in ein Krankenhaus eingeliefert und als „emotional gestört“ eingestuft, nachdem er beschuldigt wurde, Gegenstände auf Menschen geworfen zu haben.

Michael Pitt ist vor allem aus Filmen und Serien der 2000er bekannt, wie etwa „Dawson’s Creek“, „Boardwalk Empire“ oder auch dem US-Remake von „Funny Games“.