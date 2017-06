„Sherlock“ auf ARD: An Pfingsten kommen endlich die neuen Folgen

Britische Zuschauer und Amazon-Kunden kamen bereits im Januar in den Genuss der vierten und vermeintlich letzten Staffel „Sherlock“. Bis zur deutschen Free-TV-Premiere vergeht standesgemäß wieder einiges an Zeit, was aber wohl auch daran liegt, dass Benedict Cumberbatch und Martin Freeman aufwendig zu synchronisieren sind.

Am Pfingstsonntag wird die erste der drei neuen Episoden ausgestrahlt werden. Und zwar am 04. Juni um 21:45 Uhr. Am 5. und 11. Juni folgen dann zur gleichen Uhrzeit die weiteren 90-minütigen Episoden. In „Die sechs Thatchers“ startet die 4. Staffel mit einem herben Verlust für das Ermittlerduo Watson und Holmes, in der zweiten Episode „Der lügende Detektiv“ scheint Holmes den Verstand zu verlieren.

Und im großen Finale („Das letzte Problem“) schlägt die Filmreihe mit ihrer 13. Episode eine Brücke in die Kindheit der Hauptfigur Sherlock Holmes, was sogar ziemlich deprimieren wird. Unsere Kritiken zu den einzelnen Episoden findet Ihr hier: