Schüsse auf ihr Büro: Shirin David gibt erstes Statement ab

Drei Schüsse auf die Glastür ihres Berliner Büros: Shirin David reagiert mit deutlichen Worten – die Polizei untersucht mögliche Hintergründe.

In der Nacht auf den 31. Oktober wurde auf Shirin Davids Büro geschossen. Gegen 00:50 Uhr fielen drei Schüsse auf die Glastür ihres Offices in Berlin-Schöneberg. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Polizei laufen seitdem auf Hochtouren. Nun meldet sich auch die Rapperin selbst zu Wort.

Shirin David will „niemals aufhören laut und unbequem zu sein“

Nun hat sich David selbst zu dem Vorfall geäußert. In ihrem Community-Kanal „Club der Barbaren“ auf Instagram bedankt sie sich für die unterstützenden Nachrichten ihrer Fans. Sie lasse sich von der Tat nicht einschüchtern und werde „niemals aufhören laut und unbequem zu sein, mit und für Frauen zu kämpfen“, heißt es von ihr.

Weiß sie noch mehr?

In ihrem Statement macht sie zudem Andeutungen, dass sie die Person bereits kennt, die hinter den Schüssen steckt. Sie schreibt: „wenn du schon jemanden auf unser Büro schießen lässt, dann hab auch die entsprechende Haltung dahinter zu stehen und blamier dich nicht hinter Posts die behaupten, dass das eine Inszenierung wäre.“ Einige Fans vermuten, dass diese Worte an Rapper Fler gerichtet sein könnten.

2025 markiert Höhepunkt ihrer Karriere

Abgesehen davon: Auf Instagram postet Shirin David bereits Bilder aus dem Urlaub. 2025 war aber auch eines der erfolgreichsten Jahre ihrer Karriere. Abseits der Schlagzeilen bleibt sie mit über 2,3 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen. Ihr drittes Studioalbum „Schlau aber blond“, das im Februar 2025 erschien, erreichte sofort Platz 1 der offiziellen Albumcharts. Mit ihrer Getränkemarke „Dirtea“ und ihrem Label „Juicy Money Records“ hat sie sich zudem als erfolgreiche Unternehmerin etabliert.