Shirin David: Wutausbruch bei The Voice – „Creep“-Battle kippt fast

Chaos bei den Proben: Shirin David droht ihren Talenten mit Rauswurf – doch beim „Creep“-Battle gelingt die Überraschung.

In der aktuellen Ausgabe von „The Voice of Germany“ kam es im Team von Coach Shirin David zu einem angespannten Moment während der Proben für die Battle-Runden.

Die Kandidat:innen Igor und Joelisa sollten gemeinsam mit Radioheads Klassiker „Creep“ (1992) gegeneinander antreten, lieferten jedoch bei den Vorbereitungen eine so schwache Performance, dass David laut wurde und mit dem Rausschmiss drohte.

Chaos bei den Battle-Proben: Shirin David wird laut

Am Abend des 23. Oktober traten die ersten Talente von „The Voice of Germany“ in ihren Battles gegeneinander an. Doch nicht alle Kandidat:innen schienen die Herausforderung ernst zu nehmen. Igor und Joelisa aus dem Team der Glamour-Rapperin sollten „Creep“einstudieren.

Eigentlich hätte einer erfolgreichen Probe nichts im Wege gestanden – beide hatten bei ihren Blind Auditions mehrere Buzzer abgeräumt. Während Igor jedoch dachte, der Song wäre auch ungeprobt kein Problem, ahnte Joelisa, dass die Performance zur Herausforderung werden könnte. Tatsächlich erwiesen sich die Proben schließlich als Reinfall.

Das Duo verpasste Einsätze und fand keinen Zugang zum Song – sehr zum Ärger ihres Coaches. David wurde sauer und laut: „Und so wollt ihr ins Battle gehen? Da, wo ich herkomme, reißt man sich den Arsch auf!“ Was sich ihre Talente da leisteten, sei für sie ein No-Go. Andere Teilnehmer:innen wären mit einer solchen Einstellung rausgeflogen, sagte sie und prophezeite den beiden, dass sie mit dieser Performance überholt werden würden. „Aber ihr seid zu talentiert, oder was? Ich erwarte keine Top-Leistung beim ersten Coaching. Aber ich erwarte, dass man Bock hat!“, fügte sie hinzu. Ihr vernichtendes Zwischenfazit: „Absolut tote Energie. Ich habe nichts gefühlt.“

Trotz Fehlstart: Duo überzeugt in der Show

Trotz der vermasselten Probe schien Davids Ansage den Kampfgeist in Igor und Joelisa zu wecken. Bei ihrer Performance in der Show, bei der neben den vier Juror:innen auch Joy Denalane erstmals das „Battle of the Night“ kürte, überzeugte das Duo überraschend.

„Ihr habt an euch gearbeitet“, lobte Rapqueen David und geriet ins Schwärmen: „Joelisa, du bist halt einfach der absolute Hammer! Ich sag immer: unique Stimmen! Das war wirklich ein großartiger Auftritt!“ Die Rapperin hielt Joelisa für „one of a kind“. Joy Denalane stimmte begeistert zu und erklärte Joelisa zu einer „Jahrhundertstimme“.

Doch auch Igor konnte überzeugen: „Du bist ein toller R’n’B-Sänger!“, lobte das Team Fanta. Rea Garvey, der die chaotischen Proben mitbekommen hatte, zeigte sich perplex: „Ich hab gedacht: Fuck, wo geht das hin? Aber diese Performance – habt ihr denen was zu trinken gegeben oder sowas? You stood up and made it happen!“

Am Ende des Abends hatte sich die Anspannung also gelohnt: Joelisa und Igor kamen beide in die nächste Runde, und Gastjurorin Joy Denalane kürte ihre Performance von „Creep“ zur besten des Abends.