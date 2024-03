Shirin David bekommt eigene Netflix-Dokumentation

Shirin David kriegt eine eigene Dokumentation, das gab der Streamingdienst am 13. März bekannt. Die 28-Jährige hat sich dafür ein Jahr begleiten lassen und Einblicke ins Tour-, Privat- und Familienleben gegeben.

Shirin David: Netflix kündigt Show auf Instagram an

In einem Instagram-Post erklärte der Streamingdienst, was in den kommenden Monaten auf die Abonnenten zukommt. Geplant sind offenbar auch etliche neue deutsche Formate – inklusive der Doku über Shirin David.

Veröffentlichung wahrscheinlich noch dieses Jahr

Laut „Tagesspiegel“ ist noch nicht genau bekannt, wann die Doku erscheinen wird. Es wird jedoch mit einer Veröffentlichung dieses Jahr gerechnet. Produziert wird das Projekt von w&b Television, die zuletzt auch schon für die Apache 207-Doku „Apache bleibt gleich“ sowie „4 Blocks“ verantwortlich waren.

Tour-Einblicke

Fans können dann in zehn Episoden hinter die Kulissen schauen und vermutlich wird man auch einige Szenen von ihrer ersten Tour aufgenommen haben, die Ende 2023 stattgefunden hat. So dürfte die Dokuserie auch die besondere Bühnenshow der Rapperin zeigen Der „dpa“ sagte Shirin David zur Ankündigung: „Es war eine neue Erfahrung, ein Team so nahe an mich heranzulassen, auch an meine Familie.“