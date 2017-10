Simpel, aber genial: Gwyneth Paltrow hat Halloween gewonnen

Sollten wir an dieser Stelle eine Spoilerwarnung für „Sieben“ anbringen? Immerhin hat der Film tatsächlich einen sensationellen Twist im Finale, allerdings ist er auch schon 25 Jahre alt. Wer „Sieben“ bis jetzt nicht gesehen hat, ist selbst schuld und versteht zudem nicht die Genialität von Gwyneth Paltrows Halloween-Kostüm.

In „Sieben“ spielt Paltrow die Frau von Cop Mitt (Brad Pitt), der auf der Jagd nach einem Serienkiller ist. Als sich der Mörder (Kevin Spacey) stellt, will er die Ermittler noch zu einer letzten Leiche bringen. Mitten in der Wüste bringt ein Kurierfahrer dann ein Paket, in dem sich der abgetrennte Kopf Paltrows befindet. Sensationelle Szene, sensationelles Kostüm.