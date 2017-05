Sir Roger Moore ist tot

Denkt man an James Bond, denkt man auch an ihn: Roger Moore, der sieben Mal den Geheimagenten 007 spielte. Nun ist Roger Moore im Alter von 89 Jahren gestorben. Dies teilte seine Familie am Dienstag mit.

Der 1927 in Stockwell geborene Schauspieler, der sich seit 2003 auch Sir nennen darf, starb in der Schweiz, seine Beerdigung wird in Monaco stattfinden. Seine Familie meldete teilte seinen Tod via Twitter mit. „With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated“, heißt es dort. Anbei verbreiteten die Kinder des Schauspieler und Autors eine längere Erklärung.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg — Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23. Mai 2017

In der Erklärung erinnerten sie an die Liebe ihres Vaters zum Schauspiel und an seinen letzten Auftritt im November 2016. Zuletzt, so heißt es in der Erklärung, kämpfte er gegen eine Krebserkrankung – vergeblich. Seine engsten Verwandten und Freunde umgaben Moore in den letzten Wochen seines Lebens.

Roger Moore wurde bereits in den 1960ern zum Weltstar, sein Durchbruch gelang in der Rolle des Simon Templar in der TV-Serie „The Saint“. 1973 wurde er dann zu 007. In „Leben und Sterben lassen“ strahle er das erste Mal als Geheimagent, mit „Octopussy“, „Moonraker“ und „Der Spion, der mich liebte“ bescherte er der Filmreihe einige ihrer wichtigsten Einträge.

Vor seiner Weltkarriere lernte Moore an der Royal Academy of Dramatic Arts und war bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges als Leutnant in Deutschland stationiert. Danach widmete er sich Film, Fernsehen und Theater. Seine Serie „Die 2“, in der er neben Tony Curtis spielte, war zwar in den USA ein Flop, in Deutschland wurde sie allerdings verehrt. Grund dafür war die deutsche Synchronisation, in der Übersetzer Rainer Brandt Moore und Curtis völlig jenseitige Floskeln und Sprüche einbaute.

„Sleep well in your Bettgestell“, Sir Moore.