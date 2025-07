Ski Aggu in Berlin: Zeiten, Support, Tickets, Setlist, Anfahrt, Wetter

Im Rahmen der „DIE ERSTEN OPEN AIRS“-Shows 2025 kommt der Rapper Ski Aggu für ein Konzert am 26. Juli in die Parkbühne Wuhlheide nach Berlin. Zuvor tritt er beim Open Air am Tanzbrunnen in Köln auf. Im Juni war er bereits in Dresden und Nürnberg zu sehen. Der letzte Stopp der Tour führt den Berliner zur Trabrennbahn Bahrenfeld in Hamburg. Alle Infos zum anstehenden Gig von Ski Aggu in der Hauptstadt gibt es hier.

Zeiten und Support

Laut der Website der Location beginnt der Einlass an der Parkbühne Wuhlheide um 17 Uhr. Der Showbeginn ist für 18.30 Uhr angesetzt. Mit Filow, Zartmann und Ritter Lean bringt der Rapper gleich drei Support-Acts mit, die vor ihm auftreten werden.

Tickets

Der Gig von Ski Aggu ist noch nicht ausverkauft. Tickets sind über Eventim erhältlich. Der Preis liegt bei rund 70 Euro.

Setlist

Auch wenn es keine offizielle Setlist gibt, kann man sich an vergangenen Konzerten orientieren. Laut „Setlist.fm“ könnte die Songauswahl wie folgt aussehen:

DEUTSCHLAND

WILMERDORFER KIND

nicht nachmachen!!

Super Wavy

Flasche kreist (01099-Cover)

Tour de Berlin

gensehaut

Balla Balla / atzen & barbies

Theater

Wie du manchmal fehlst

Mandala

Abgelenkt

Anders (01099-Cover)

Z0RNIG [2O24]

IMMER

AUF ERNST

PALERMO

GERMANY

MAXIMUM RIZZ

Broker

egoist

Mietfrei

Friesenjung

Nein Schatz

Party Sahne

Anfahrt & Parken

Die offizielle Adresse der Parkbühne Wuhlheide lautet: Straße zum FEZ 4 / An der Wuhlheide, 12459 Berlin.

Am besten ist die Location mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Dafür bietet sich die S-Bahn-Linie S3 in Richtung Erkner an. Die passende Haltestelle ist der Bahnhof Wuhlheide. Von dort sind es etwa 900 Meter bzw. rund 12 Minuten Fußweg bis zur Bühne. Alternativ bieten sich die Tramlinien 27, 60, 61 und 67 an. Die Haltestelle heißt „Freizeit- und Erholungszentrum“.

Im direkten Umfeld der Parkbühne Wuhlheide stehen nur wenige Parkplätze zur Verfügung. Diese befinden sich ausschließlich entlang und beidseits der Straße An der Wuhlheide. Es wird empfohlen, zusätzliche Zeit für die Parkplatzsuche einzuplanen.

Wetter

Das Wetter zur Show von Ski Aggu in Berlin wird überwiegend bewölkt erwartet. Zu Beginn des Konzerts liegen die Temperaturen voraussichtlich bei rund 20 Grad. Trotz dichter Wolken soll es trocken bleiben.