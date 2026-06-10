Ski Aggu versperrt euch den Lidl

Statt Konzertsaal nimmt Ski Aggu den Lidl-Parkplatz an der Sonnenallee: Am 12. Juni steigt die kostenlose Function in Neukölln mit einem unerwarteten Gast.

Die Kühltaschen sind in den Kofferraum geräumt, der VW Polo rollt dem Lidl-Parkplatz entgegen – nur der neue WM-Song von Shakira, der aus dem Radio plärt, wird von dumpfen Bässen übertüncht. Plötzlich springt da noch ein Typ mit Skibrille und einem ansehnlichen Vokuhila herum. Wer nicht will, dass es ihm so ergeht, sollte vielleicht vor diesem Freitag bei seinem Stamm-Lidl einkaufen – zumindest wenn man aus Neukölln kommt.

Lohnt sich Lidl?

Denn der nette Herr mit der Skibrille trägt den Namen „Aggu“, Vorname „Ski“. Am Dienstagabend, 9. Juni, veröffentlichte er eine Instagram Story mit einer Ankündigung: Es soll eine kostenlose „Function“ geben – und zwar nicht bei Rewe, Aldi oder Edeka, sondern bei Lidl. Auf dem Parkplatz. Der Spaß soll am Freitag, 12. Juni, um 18:00 Uhr starten und ein interessantes Programm bereithalten.

Begonnen wird mit DJ Sets, zudem soll es einen „klitzekleinen“ Auftritt von Aggu selbst geben. Darüber hinaus holt sich Ski Aggu noch eine kleine Switch-Legende zur Unterstützung dazu: die Rede ist von Tim-Gi-Oh. Der 33-Jährige war bisher zwar nicht für musikalischen Content bekannt, für einen kleinen B2B-Einschub mit Ski Aggu soll es aber reichen.

Virale Promophase für „Ski Aggu Musik“

Aggu machte zuletzt mit einer ungewöhnlichen Promophase für sein neues Album „Ski Aggu Musik“ Schlagzeilen. Sein Auftritt beim Frühstücksfernsehen in Begleitung einer Frau und eines Mannes, mit denen er eine polyamoröse Beziehung führe, schlug direkt große Wellen. Die beiden habe er bei einem Ayahuasca-Trip kennengelernt, erklärte er. Die Clips gingen erwartungsgemäß viral und erfüllten damit das Hauptziel einer Promophase: Aufmerksamkeit.

Nun muss der Lidl-Parkplatz an der Sonnenallee in Berlin am Freitagabend, den 12. Juni, herhalten. Ob Lidl sein Slogan-Versprechen einhalten kann und sich der Besuch lohnt, weiß wohl nur, wer hingeht.