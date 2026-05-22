Ikkimel über ihre Trennung von Ski Aggu – War es alles für Promo?

Ikkimel spricht über ihre Trennung von Ski Aggu und räumt ein: Die Beziehung wurde auch für Promo genutzt. Was sie im Podcast verrät – und was jetzt kommt.

Nach Make-out-Sessions auf der Bühne und Heiratsplänen – Ikkimel und Ski Aggu erzeugten mit ihrer Beziehung viel Aufsehen. Im Juni 2025 folgte das Statement: „Wir sind ab jetzt offiziell getrennt.“ Nun spricht die Rapperin darüber, ob das alles nur PR war.

Eine echte Romanze oder reine PR?

Es begann mit Küssen auf der Bühne, dann sprachen die beiden in Interviews von einer offiziellen Beziehung. Während Ski Aggus Amerika-Tour im Frühjahr 2025, die Ikkimel begleitete, planten sie sogar, in Las Vegas zu heiraten. Dazu kam es jedoch nie. In Klaas Heufer-Umlaufs Fernsehsendung „Experte für Alles“ gaben sie im Juli 2025 bekannt, dass sie ab sofort offiziell getrennt seien und zu dem Thema in Ruhe gelassen werden wollten. Bereits zu Beginn des Verhältnisses spekulierten Fans, ob es sich bei der Beziehung um nichts mehr als einen reinen PR-Stunt handle – eher eine Beziehung zwischen zwei Kunstfiguren als eine echte Romanze.

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Ikkimels neue Ära als Pop(p)star

Mitleidsbekundungen zu ihrer Trennung will sie nicht: „Ich bin immer ein großer Fan davon, Leute nach Trennungen zu beglückwünschen.“ Eine Trennung sei der Entschluss, sein Leben weiterzuleben und auf andere Weise glücklicher zu werden. Im Interview bekennt sich Ikkimel auch als „Poppstar“ – so der Titel ihres neuen Albums, das am 15. Mai erschienen ist: Ihre neue Star-Attitüde sei kein reiner Rebrand, sondern der Beginn einer neuen Ära. „Ich erfinde mich ja immer wieder neu.“ Viel Veränderung also gerade bei der Rapperin aus Berlin.

Die Pop(p)star-Ära schlägt sich auch in Ikkimels Konzertkalender nieder: Insgesamt 16 Bühnen bespielt sie in diesem Festivalsommer, eine davon ist ihr Open-Air „Ikkimel & Friends“ im IFA-Sommergarten. Im Herbst geht es direkt weiter mit der Tour zu ihrem neuen Album. Die Poppstar-Tour startet am 11. November in Ludwigsburg.