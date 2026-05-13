Ski Aggu ist zurück: Sein Comeback, Festivals 2026 und ein neues Album

Auszeit? Vorbei. Ski Aggu spielt 12 Festivals im Sommer 2026, hat seinen neuen Sound entdeckt und kündigt Album „Ski Aggu Musik“ für den 28. August an.

Ski Aggu legte im April sein großes Comeback hin. Mit Auftritten im Frühstücksfernsehen, einer spirituellen Wandlung und einem dann doch recht Ski-Aggu-typischen Song bahnte er sich seinen Weg zurück in die deutsche Partyraplandschaft. Und was steht jetzt weiter an?

12 Festivals im Sommer 2026

Die Festivals kommen ohne ihn auch nicht aus: Der Rapper ist bereits für 12 Auftritte im Sommer 2026 gebucht. Angefangen mit dem Fields & Beats am 15. Mai bis zum Glücksgefühle Anfang September. Er nimmt bekannte Festivalnamen Deutschlands mit, spielt aber auch in der Schweiz, Österreich, den Niederlanden und sogar beim Sziget Festival in Ungarn. Bei kleineren Veranstaltungen – etwa beim Modular – ist er sogar als Headliner auf den großen Bühnen angekündigt.

Auszeit, Australien und spirituelle Ader

Dabei hatte der 28-Jährige erst Ende 2025 eine Auszeit von der Musik angekündigt. Er teilte dies mit seinen Follower:innen und schrieb, dass es Zeit für ihn wäre, „auf meinen Körper zu hören und das Mikrofon für eine unbestimmte Zeit wegzulegen“.

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Die Monate bis zu seinem Comeback verbrachte er angeblich in Australien, wo er Work and Travel machte. Dabei entdeckte er auch seine spirituelle Ader, die er bei seiner Rückkehr groß in der Öffentlichkeit ausschlachtete. Wie ernst es ihm damit war und was davon Promo ist, bleibt unklar. Im Rahmen seiner Promotour trat er im SAT.1-Frühstücksfernsehen auf und outete sich als polyamorös und ließ sich vor laufender Kamera die Füße massieren.

Neuer Sound, altes Partygefühl

In seinem neuen Song „Geld“ ist er hingegen wieder in alter Montur zu sehen – mit der typischen Skibrille und dem bekannten Vokuhila. Musikalisch positioniert er sich jedoch neu: Der Sound ist elektronischer als zuvor, mit Dubstep-Elementen und harten Drops. Trotzdem dringt Ski Aggus typische Stimme durch die Beats und verleiht dem Track das bekannte Partygefühl.

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Sein künstlerischer Break hielt nicht so lange an wie gedacht. Denn „Geld“ erschien nur vier Monate nach der großen Ankündigung seiner Pause.

Neues Album „Ski Aggu Musik“ angekündigt

Der Auftritt beim Modular Festival war bereits vor seiner Auszeit bekannt – und den nimmt er nun auf jeden Fall wahr. Auch bei den anderen Musikevents wird er performen. Denn „Geld“ bleibt keine einzelne Single: Der Künstler hat bereits sein neues Album „Ski Aggu Musik“ angekündigt, das am 28.8. erscheinen soll und jetzt schon vorbestellt werden kann. Die neuen Tracks wird er aber wahrscheinlich schon bei seinen Sommerauftritten leaken.

Festivalübersicht Sommer 2026