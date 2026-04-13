Ski Aggu im Comeback-Modus: Neuer Look, polyamore Liebe & Mundharmonika

Ski Aggu ist zurück: Nach seiner Australien-Auszeit präsentiert der Berliner Rapper einen neuen Look, outet sich polyamorös und kündigt den Song „Blues mit Mundharmonika“ an.

Ski Aggu ist wieder da. Der Berliner Rapper hat am Freitag, den 10. April, einen Instagram-Clip aus der Natur mit seinen Fans geteilt. Er präsentiert dabei einen komplett neuen Look. Sein Markenzeichen, die bekannte Skibrille hat er abgelegt und trägt stattdessen ein anderes Modell mit drei Gläsern. Dazu kommen lange glatte Haare, bunte Hosen und Leinenklamotten.

In seinem ersten Comeback-Video sitzt er unter einem Baum und spielt Mundharmonika. In der Kommentarspalte zum Video wird seine Rückkehr gefeiert: Viele Influencer:innen, aber auch Fans kommentieren humorvoll – und der Rapper geht auf vieles davon ein.

Selbstfindung in Australien

Zwei Tage später hat Ski Aggu sich gemeinsam mit Moderatorin Sylvie Meis gezeigt und ihr von seiner Auszeit erzählt. „Ich würde schon sagen, dass ich mich in Australien selbst gefunden habe. Es ist eine Menge passiert, ich habe viel reflektiert und ich kann nicht länger darüber schweigen“, so Ski Aggu. „Ich hatte viel mehr Zeit, über mich selbst nachzudenken.“ Das habe ihn auch musikalisch weitergebracht.

Polyamores Outing im Sat.1-Frühstücksfernsehen

Am Samstag dann ein Gastauftritt im Sat.1-Frühstücksfernsehen – gemeinsam mit zwei Partner:innen. Damit hat er klargemacht, dass er sich in einer polyamoren Beziehung befindet. Was es für Zuschauende zu sehen gibt: Das Trio ist barfuß unterwegs und massiert sich zwischendurch gegenseitig die Füße. Alles komplett „serious“ gemeint.

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Der ehemalige Party-Rapper gibt sich in seinem Auftreten deutlich spiritueller. Die neue Brille mit drei Gläsern soll sein neu gewonnenes drittes Auge symbolisieren.

PR-Aktion oder echte Rückkehr?

Ob die Instagram-Videos und der Fernsehauftritt Teil einer Promo-Aktion sind, fragen sich nun seine Fans. „Wie er alle verarscht. Aber geile PR, mal was anderes“, heißt es in den Kommentaren, und ein Tiktoker urteilt: „Der beste PR-Move, den ich je gesehen habe.“

Tatsächlich kündigt Ski Aggu am Ende seines Fernsehinterviews einen neuen Song für Donnerstag, den 16. April, an. Auch in seiner Instagram-Bio hat er den neuen Track „Blues mit Mundharmonika“ bereits eingetragen.

Dabei war seine Pause durchaus ernst gemeint: Im Dezember hatte der Rapper in einem Statement angekündigt, sich zunächst aus dem Musikbusiness zurückzuziehen und Work & Travel in Australien zu machen. Er ging damals auch darauf ein, dass Rap und Techno – also sein Musikstil – inzwischen Mainstream geworden seien.

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Er ist auf jeden Fall zurück. Und wenn sein neuer Song tatsächlich ein Mundharmonika-Song wird, hat Ski Aggu erneut etwas Nischiges erschaffen.