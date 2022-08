Smudo schwer gestürzt: Konzertabbruch und Absage bei Fanta 4

Smudo von den Fantastischen Vier hat sich bei einem Konzert der Gruppe in Bonn am 26. August 2022 schwer verletzt. Der 54-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Michael Bernd Schmidt heißt, stürzte während der Zugabe bei einem Sprung. Wie sich herausstellte, riss er sich dabei eine Sehne am Knie. Das für den 27. August 2022 geplante Konzert in Osnabrück musste aus diesem Grund abgesagt werden. Empfehlung der Redaktion Die Fantastischen Vier kommen im neuen „Micky Maus“-Magazin nach Entenhausen

Laut einem Bericht von „Bild“ blieb der Musiker nach dem Sturz zunächst regungslos auf der Bühne liegen und wurde von Rettungskräften abtransportiert. Das Konzert wurde daraufhin abgebrochen.

Das Statement der Band zum Unfall

Nun nahm die Stuttgarter Hiphop-Gruppe in einem Statement auf ihren sozialen Netzwerken Stellung. „Smudo hat sich gestern in Bonn bei der Zugabe auf der Bühne eine Sehne am Knie gerissen. Daher müssen wir das heutige Konzert in Osnabrück leider verschieben. Wir versuchen, einen Ersatztermin in 2023 zu finden, Tickets behalten ihre Gültigkeit. Wir melden uns bei Euch, sobald wir dazu mehr wissen. Gute Besserung Smudo!“, heißt es darin.

Smudos Fanta-4-Kollege Thomas D zeigte sich auf seiner Instagram-Seite zerknirscht. „Was soll man da sagen? Letztens Konzert der für immer 30 Jahre Tour, (Fotos MumpiMonsterpics) und bei der Zugabe verletzt sich Smudo am Knie so das wir das Konzert abbrechen müssen. Und jetzt liegt mein Freund im Krankenhaus“, schreibt er — und fügt mehrere Tränenemojis an.

Michi Beck bedankt sich in einem Beitrag auf Instagram bei den Fans — und wünscht Smudo ebenfalls gute Besserung. „Was ein erinnerungswürdiger Abschluss unserer #fürimmer30jahrelive Tour. Vielen Dank für Eure Liebe und positive Energie Bonn Und @lesmoureal Zeig denen im Krankenhaus was ne Harke ist 😉 Du hast alles gegeben Bro. Get well soon“, so Beck. Smudo selbst hat sich bislang nicht geäußert.

