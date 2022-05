Die Fantastischen Vier kommen im neuen „Micky Maus“-Magazin nach Entenhausen

Die Stuttgarter HipHop-Gruppe Die Fantastischen Vier kommt in die Heimat von Donald Duck, Micky Maus und Daniel Drüsentrieb: nach Entenhausen! Im neuen, am Freitag erscheinenden „Micky Maus“-Magazin können Leser*innen eine Geschichte rund um den Besuch der Fantastischen Vier in Entenhausen lesen, die von Smudo und seiner Tochter Amy höchstpersönlich erdacht wurde.

In ihr träumt der geizige Millionär Dagobert Duck davon, seinen Reichtum als Musikmanager zu vergrößern. Was er sich ganz einfach vorstellt, entpuppt sich aber schnell als ganz schöne Herausforderung für die gänzlich unmusikalische Ente. Und da auch noch seine Erzfeindin Gundel Gaukeley ihre Finger im Spiel hat, floppt ein erster Auftritt katastrophal. Dagobert realisiert: Es braucht jemanden, der Ahnung von Musik hat. Da kommen Donald Ducks Neffen Tick, Trick und Track gerade recht, die fortan das Marketing für Die Fantastischen Vier übernehmen – natürlich mit großem Erfolg.

Die Fantastischen Vier mit Entenschnabel

Smudo und seine Tochter Amy sind offenbar große Fans der Comicreihe. Der Verlag zitiert ihn wie folgt: „Wir haben beim Entwickeln der Geschichte riesigen Spaß gehabt. Das ist zwar anders als einen Liedtext zu schreiben, aber unsere Hits haben wir einfach mit in die Story eingebaut. Für uns ist das echt ein Ritterschlag, mit einer eigenen Story in Entenhausen mitspielen zu dürfen – so richtig mit Entenschnabel und allem was dazu gehört.“

Tatsächlich haben Smudo, Michi Beck, Thomas D. und And.Y in der Geschichte alle Entenschnabel verpasst bekommen. So schmücken sie auch das Titelcover des Magazins. Ein durchaus gewöhnungsbedürftiger Anblick. Wer die Fantastischen Vier lieber in ihrer gewöhnlichen Inkarnation sehen möchte, hat bei der „Für immer 30 Jahre live“-Tour der HipHop-Gruppe dazu Gelegenheit. Die Tour startet am 25. Mai in Hamburg. Ihr aktuelles Album CAPTAIN FANTASTIC erschien 2018. Die Ausgabe 11/22 des „Micky Maus“-Magazins gibt es ab dem 13. Mai im Zeitungshandel und online im Egmont Shop für 3,99 Euro.