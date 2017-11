So ging es bei Caspers „Lang lebe der Tod“-Tourauftakt in Münster ab

Am 31. Oktober ging sie endlich los, Caspers „Lang lebe der Tod“-Tour 2017. Ihr Auftakt fand in der Halle Münsterland in Münster statt, auf Caspers Terminplan stehen nun 14 weitere Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihr wollt wissen, wie Benjamin Griffeys Show in Münster aussah? Wir waren vor Ort und haben ein paar Fotos gemacht. Sehet oben!

