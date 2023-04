So hört sich System Of A Downs „Toxicity“ im Remix von 100 gecs an

Das Hyperpop-Duo 100 gecs aus Missouri hat neulich ein DJ-Set im Boiler Room in Los Angeles abgeliefert. Währenddessen pumpten sie unter anderem eigene Versionen von „Jump Around“ (House of Pain), „Heads Will Roll“ (Yeah Yeah Yeahs), „Walkin‘ On The Sun“ (Smash Mouth) – und einen Remix von System Of A Down Nu-Metal-Hit „Toxicity“.

So hörte sich das an:

.@100gecs debuting their remix of „Toxicity“ by System of a Down at Boiler Room in Los Angeles (2023)pic.twitter.com/eVvkbCuji9 — crazy ass moments in nu metal history (@numetal_moment) March 28, 2023

Das komplette Set wiederum könnt Ihr hier nachhören und -sehen:

10,000 GECS, das neue Album von Laura Les und Dylan Brady, ist im März 2023 erschienen. Hört es hier im Stream: