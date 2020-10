James Blake veröffentlicht „BEFORE“-EP

In den vergangenen Tagen hatte James Blake bereits neue Musik auf seinem Instagram-Kanal angeteasert, jetzt ist es schon so weit. Noch heute wird seine neue EP BEFORE erscheinen. Eine konkrete Uhrzeit wurde zwar bisher nicht bekanntgegeben, aber es ist schon mal klar: Darauf werden vier Tracks enthalten sein. Einen ersten Eindruck kann man sich bereits mithilfe seiner Cadillac-Werbung verschaffen, in der Blakes neues Stück „Do You Ever“ zu hören ist.

Cadillac Escalade Presents: James Blake’s Do You Ever First Listen auf YouTube ansehen

Die Tracklist von BEFORE:

„I Keep Calling“ „Before“ „Do You Ever“ „Summer Of Now“

Das Artwork von BEFORE:

Außerdem wird der mittlerweile platinblonde Brite am Freitagabend, den 16. Oktober, ein Boiler-Room-Set spielen, um so den Release der EP gebührend zu feiern. Mehr Infos zum Event, bei dem Ihr online dabei sein könnt, gibt es hier.

Bei der EP handelt es sich um die erste größere Veröffentlichung seit dem 2019 erschienenen ASSUME FORM, das von ME-Redakteur Albert Koch in seiner Rezension mit viereinhalb von sechs Sternen belohnt wurde.