So lebt Harry Styles „la Dolce Vita“ in seiner Wahlheimat Rom

Harry Styles hat sich ein italienisches Domizil geshoppt – wie sieht sein Alltag dort nun wohl aus?

Alle Wege führen nach …? Richtig, Rom! Zumindest scheint es Harry Styles so zu gehen. Der Sänger wurde in den vergangenen Wochen mehrfach in Rom gesichtet, wie er – ganz nach italienischer Gepflogenheit – gemütlich durch die Straßen der Hauptstadt schlenderte.

Harry Styles setzt auf Secondhand

Der 30-Jährige soll sich bereits vor einiger Zeit ein Haus nördlich der Metropole gekauft haben. Hin und wieder scheint es ihn aber in den Trubel zurückzuziehen.

Auf X und TikTok kursieren seit Dienstag (25. Juni) Fotos und Videos, die ihn beispielsweise beim Schuh-Shopping auf dem örtlichen Flohmarkt Porta Portese im Stadtteil Trastevere zeigen.

Außerdem soll er schon beim Radeln mit einem Leihrad und beim Joggen entdeckt worden sein. In einem anderen Video, das auf X die Runde macht, scheint der Engländer von dem Fahrstil der Italiener:innen genervt.

Als der silberne Kleinwagen an der Ampel neben ihm stehen bleibt, ist Styles mit den Händen fuchtelnd zu sehen …