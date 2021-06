Jan Delay rappt zusammen mit Ernie & Bert 

Im März veröffentlichte Jan Delay seine zweite Single-Auskopplung „Eule“ zusammen mit Rap-Kollege Marteria aus seinem Album EARTH, WIND & FEIERN. Nun wurde Marteria durch Ernie und Bert aus der Sesamstraße ersetzt und eine neue Version des Songs kreiert.

Nachdem der 45-Jährige 2011 bereits seine Single „Klar“ zusammen mit Ernie und Bert zu einer neuen Version aufleben ließ, war der Deutschrapper nun erneut vor Ort, um seine Single „Eule“ zu performen. Dabei zelebriert der gebürtige Hamburger zusammen mit Ernie das Wachsein in der Nacht, während Bert eher unbeeindruckt davon ist.

„Nur eine kleine Eule ist noch wach

Sie genießt die leeren Straßen

Alles ist so ruhig und so still

Ja, wenn all die Langweiler schlafen

Kann man tun und lassen, was man will“