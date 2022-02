Jena: Festival „Kulturarena“ mit Auftritten von Helge Schneider und Danger Dan

In diesem Jahr feiert die Jenaer „Kulturarena“ vom 14. Juli bis zum 21. August ihr 30-jähriges Bestehen. Zur Jubiläumsausgabe hat das Traditionsfestival unter anderem Auftritte der arrivierten Musikgrößen Helge Schneider, Jan Delay und Sportfreunde Stiller angekündigt. Die Bühne am Theaterplatz soll aber auch jüngeren Künstlern wie Danger Dan, Provinz und Jeremias Raum geben.

Vorverkauf beginnt

Am Dienstag (22.02.) beginnt der Vorverkauf, zunächst soll wegen der unsicheren Corona-Entwicklung nur die Hälfte des geplanten Kontingents angeboten werden. Der Rest könne dann je nach Lage im Mai freigegeben werden, so die Veranstalter. Trotz Corona-Beschränkungen hatte die Kulturarena im vergangenen Jahr rund 19.000 Besucher*innen angelockt – obwohl lediglich ein Viertel der Plätze in den Verkauf gehen konnte, die in gewöhnlichen Jahren zur Verfügung stehen.