So scherzten Oasis in Cardiff über die hohen Ticketpreise

Beim ersten Konzert ihrer „Oasis Live ’25“-Tour in Cardiff nahmen sich Noel und Liam Gallagher angesichts der anhaltenden Kontroverse um die hohen Ticketpreise auf die Schippe. Am Freitagabend (4. Juli) kehrten Oasis nach 16 Jahren Bühnenpause triumphal zurück – mit einem epischen Set vor über 70.000 Fans im Principality Stadium der walisischen Hauptstadt.

Im Laufe des Konzerts kommentierten beide Brüder die Debatte um die Kartenpreise, die beim Vorverkauf tausende Fans frustriert hatte. Die Warteschlangen waren lang, die Preise stiegen sprunghaft – offenbar ausgelöst durch die dynamische Preisgestaltung von Ticketmaster.

Als Noel Gallagher während eines Song-Blocks den Lead-Gesang übernahm, sagte er spöttisch: „Ich hoffe, es war 175 Pfund von irgendjemandes Geld wert. Sorry, 210 Pfund. Sorry, 250 Pfund.“

Kurz darauf legte Liam nach, begrüßte das Publikum und meinte: „Was geht ab? Alles klar bei euch? Ja, ihr habt eine gute Zeit, ja? War es die 4.000 Pfund wert, die ihr für ein Ticket bezahlt habt?“

Oasis wollen vom Dynamic Pricing für Ticketpreise nichts gewusst haben

Die Band erklärte nach dem Vorverkauf im vergangenen Jahr: „Zu keinem Zeitpunkt hatten wir Kenntnis davon, dass dynamische Preisgestaltung verwendet werden würde.“ Weiter hieß es: „Frühere Treffen zwischen Veranstaltern, Ticketmaster und dem Management der Band führten zu einer positiven Ticketverkaufsstrategie, die ein faires Erlebnis für die Fans darstellen sollte – einschließlich dynamischer Preise, um die allgemeinen Ticketpreise niedrig zu halten und den Schwarzmarkt einzudämmen. Die Umsetzung des Plans konnte jedoch die Erwartungen nicht erfüllen.“

Als kleine Wiedergutmachung kündigte die Band im Anschluss an den Shitstorm zwei exklusive Zusatzshows im Wembley-Stadion am 27. und 28. September an – zugänglich nur über ein Einladungssystem. „Ein kleiner Schritt, um die Situation wiedergutzumachen.“, wie sie es nannten.

Noel Gallagher zeigte sich im Frühjahr rückblickend überrascht über das immense Interesse. „Ich dachte, es würde eine große Sache werden, aber ich war doch ziemlich überrascht, wie groß die Sache tatsächlich wurde.“

Im März hatte die britische Wettbewerbsbehörde erklärt, dass Ticketmaster durch seine Methoden „gegen das Gesetz verstoßen“ und „Fans in die Irre geführt“ habe. Anfang Juli drohte die CMA Ticketmaster mit rechtlichen Schritten wegen der „irreführenden“ Ticketverkaufspraxis bei der Tour.