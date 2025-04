Lady Gaga: Darum sind ihre Fans wütend

Ethel Cain: Neues Album und Deutschlandtour stehen an

Lady Gaga geht dieses Jahr wieder auf Tour. Obwohl sich die Fans natürlich darüber freuen, äußern viele ihren Unmut über die hohen Ticketpreise und langen Warteschlangen in den sozialen Medien.

Der Verkauf der Karten für die Deutschlandkonzerte startete am 3. April um 12 Uhr. Wer auch Interesse an den Shows in den USA hatte, konnte sich auch schon vorher um Eintrittskarten bemühen.

„Einfach ekelhaft“?

Auf X meldeten sich seit Anfang der Woche viele „Little Monsters“, die Karten für die Gigs in den Vereinigten Staaten für bis zu 1.770 US-Dollar (umgerechnet 1.596,58 Euro) gesehen hatten. Eine Person teilte den Saalplan für eines der Konzerte in New York und schrieb dazu: „1.770$ für gute Tickets für Lady Gaga im Unterrang. Einfach ekelhaft.“

Wie „Hunger Games“?

Nachdem der Ticketverkauf nun auch für die Deutschland-Stationen der Tour gestartet und nach wenigen Stunden bereits ausverkauft war, meldeten sich auch hier die Fans zu Wort. Auf X teilte eine Userin ein Bild aus der Warteschlange (Platz 12.372) und kommentierte dazu: „Lady-Gaga-Tickets in Berlin zu bekommen ist buchstäblich wie die Hunger Games“. Jemand anderes beschwerte sich über den schnellen – und in vielen Fällen teuren – Weiterverkauf von Tickets. „Ich hasse euch B*tches, die ihre Lady-Gaga-Mayhem-Berlin-Tickets gleich nach dem Vorverkauf verkaufen und Eventim ist gerade abgestürzt. ICH HASSE JEDEN EINZELNEN VON EUCH“, heißt es in dem Post.

Nach kurzer Zeit ausverkauft

Der Website von Eventim zufolge lagen die Preise für die Auftritte in der Hauptstadt zwischen 72,25 und 239,00 Euro. Inzwischen sind jedoch alle Standart-Tickets verkauft. Premium-Tickets, die beispielsweise auf der Internetseite der Uber Arena verkauft werden, sind teilweise noch verfügbar. Die Summe liegt hier aber deutlich höher, bei mehreren hundert Euro.

Häufig steht mit dem Frust über teure Konzertpreise das sogenannte „Dynamic Pricing“ von Ticketmaster in Verbindung. Mit dieser Methode können Anbieter in Abhängigkeit von der Nachfrage, von Bots und Resellern die Preise in Echtzeit anpassen. Auch beim Verkauf der Eintrittskarten für die „Eras“-Tour von Taylor Swift kritisierten die Fans die Beträge von bis zu 3000 US-Dollar.

„Mayhem Ball“-Konzerte in Deutschland

04.11.2025 Berlin, Uber Arena

05.11.2025 Berlin, Uber Arena

Über MAYHEM

Lady Gagas neues Album MAYHEM erschien am 7. März 2025. Die 14 Songs markieren eine persönliche und künstlerische Wiedergeburt der Sängerin. Im Kern geht es bei der Platte darum, die zerbrochenen Teile von sich selbst zu umarmen und zu entdecken, wie sie zusammenkommen und etwas Unerwartetes und Schönes bilden. Das Album spiegelt dieses Konzept mit seiner vielfältigen Klangpalette und seinen thematischen Schichten wider, indem es Elemente des Chaos, des Trotzes und der Verletzlichkeit zu einer kohärenten künstlerischen Aussage verbindet.