Oasis: Setlist, Fotos und Videos vom 4. Juli in Cardiff

Es ist vollbracht: Oasis meldeten sich in Cardiff mit einer traumhaften Setlist zurück! Es war der Tag, auf den Oasis-Fans seit über 15 Jahren gewartet hatten. Am 4. Juli 2025 spielte die Band im walisischen Cardiff ihr lang ersehntes Reunion-Konzert und eröffnete damit ihre Tournee. Wie zu erwarten, gab es ein wahres Hit-Feuerwerk – mit einer bestens eingespielten Band und einem Liam, dessen Stimme begeisterte.

Oasis: „Hello“ als Opener

Womit die Band wohl eröffnen würde, darüber war bereits seit vielen Wochen und Monaten spekuliert worden. Nachdem „Fuckin‘ in the Bushes“ vom Band lief, betraten Oasis die Bühne und begrüßten ihre Fans mit dem Song „Hello“. Danach folgte genau das, was man sich von einer Oasis-Show erwartet hatte: Klassiker. Alle – mit einem Zugabenblock bestehend aus „The Masterplan“, „Don’t Look Back In Anger“, „Wonderwall“ und „Champagne Supernova“.

Die ganz großen Überraschungen blieben an diesem Tag aus. Man konzentrierte sich vor allem auf bekanntes Greatest-Hits-Material – genauso, wie es sich die meisten Fans gewünscht hatten. Denn bei einer Reunion-Tour neue oder unbekannte Stücke zu hören, war in diesem Fall auch nicht zu erwarten.

Besonders spektakulär sind die Fotos, die Liam und Noel Gallagher wieder versöhnt zeigen: Sie stehen auf der Bühne, geben sich die Hände, recken sie in den Himmel. Auf einem anderen Bild legt Liam seinen Arm auf die Schulter seines Bruders Noel. Eineinhalb Jahrzehnte Streit – an diesem Abend völlig vergessen.

Fotos und Videos vom Auftritt

Oasis sind zurück, und das feiern die Fans im Internet frenetisch. Dort kursieren natürlich auch schon viele Fotos und Videos des Konzerts.

Hier gibt es einige professionelle Bilder der Show:

Oasis: Die Setlist vom Cardiff-Konzert

Hello (erstmals live seit 2002)

Acquiesce (erstmals seit 2006)

Morning Glory

Some Might Say (erstmals seit 2002)

Bring It On Down (erstmals seit 2006)

Cigarettes & Alcohol

Fade Away (erstmals mit Liam am Gesang seit 2002)

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight (erstmals seit 2005)

Half the World Away

Little by Little (erstmals seit 2005)

D’You Know What I Mean? (erstmals seit 2002, gekürzt)

Stand by Me (erstmals seit 2001)

Cast No Shadow (erstmals seit 2002)

Slide Away

Whatever

Live Forever (gewidmet Diogo Jota, der am Vortag verstarb)

Rock ’n‘ Roll Star

Zugabe:

The Masterplan (eingeleitet durch Bandvorstellung)

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova