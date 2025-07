Oasis in Cardiff: So reagiert das Internet auf die Reunion-Show

Das Oasis-Konzert am 4. Juli 2025 im walisischen Cardiff sorgt bei den Fans für wahre Begeisterungsstürme. Gut, das war zu erwarten – schließlich stand die Band seit fast 16 Jahren nicht mehr gemeinsam auf der Bühne. Die Gallagher-Brüder galten viele Jahre als heillos zerstritten. Doch seit 2025 ist alles anders.

Mit erhobenen Armen, Hand in Hand, betraten Liam und Noel die Bühne und eröffneten das Konzert mit „Hello“ – eine klare Ansage: Wir sind wieder da. Was folgte, war ein Hitfeuerwerk aus Oasis-Klassikern und jede Menge Britpop-Nostalgie – als wären die 1990er Jahre nie vergangen.

Fans reagieren auf Oasis in Cardiff: „Foto des Jahrzehnts“

Die Fans zeigten sich vom Konzert von Oasis in Cardiff begeistert: von Liam Gallagher, dessen Stimme an seine Glanzzeiten erinnerte, von der bestens eingespielten Band, von den Songs – und natürlich von der brüderlichen Geste zwischen Liam und Noel. „Das ist das Foto des Jahrzehnts“, „Auf dieses Bild haben wir seit vielen Jahren gewartet. Dass es überhaupt noch einmal möglich wäre – wir hätten es nie geglaubt“: so oder so ähnlich lauten viele Reaktionen auf das Foto der versöhnten Brüder.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch, dass Oasis mit „Live Forever“ dem verstorbenen Fußballer Diogo Iota gedachten, kam gut an.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Auch die Setlist stößt auf Begeisterung. „Sie war perfekt. Danke, Oasis“, attestiert ein X-User.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Oasis: Die Setlist

Hello (erstmals live seit 2002)

Acquiesce (erstmals seit 2006)

Morning Glory

Some Might Say (erstmals seit 2002)

Bring It On Down (erstmals seit 2006)

Cigarettes & Alcohol

Fade Away (erstmals mit Liam am Gesang seit 2002)

Supersonic

Roll With It

Talk Tonight (erstmals seit 2005)

Half the World Away

Little by Little (erstmals seit 2005)

D’You Know What I Mean? (erstmals seit 2002, gekürzt)

Stand by Me (erstmals seit 2001)

Cast No Shadow (erstmals seit 2002)

Slide Away

Whatever

Live Forever (gewidmet Diogo Jota, der am Vortag verstarb)

Rock ’n‘ Roll Star

Zugabe:

The Masterplan (eingeleitet durch Bandvorstellung)

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova