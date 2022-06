So sehen die Timetables für „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ 2022 aus

Lange mussten sich die Fans gedulden, aber bald ist es wieder so weit. „Rock im Park“ und „Rock am Ring“ bringen vom 3. bis 5. Juni Bands wie Green Day, Scooter oder Muse auf die Bühnen in die Eifel und in Nürnberg. Den Anfang macht die deutsche Poppunkrock-Gruppe Donots um 13:40 Uhr am Freitag.

Wer in üblicher Festival-Manier den Durst schnell stillen möchte, braucht am Gelände kein Bargeld. Laut Veranstalter werden Rock im Park und Rock am Ring erstmals „cashless“ stattfinden. „Auf dem gesamten Festivalgelände wird dieses Mal ausschließlich bargeldlose Bezahlung via CASHLESS möglich sein“, schrieb der Veranstalter auf der offiziellen Website. Ein Bier wird also mit einem „Cashless-Chip“ am Armband bezahlt werden.

Line-Up von Rock am Ring 2022

Am Freitag starten Weezer, Maneskin und The Offspring. Am Samstag treten Alligatoah, Placebo und Deftones auf die Bühne, und als Abschluss können die Besucher*innen noch Bullet For My Valentine, Korn und Billy Talent live sehen. Hier der Timetable.

Line-Up von Rock im Park 2022

Neben den schon erwähnten Rock-Stars, können die Besucher*innen am Freitag auch das Pop-Duo 100 Gecs, das Multi-Talent Drangsal und die Electro-House-Experten Digitalism live sehen. Am Samstag geht es dann weiter mit Jan Delay, Marteria und Scooter als „Late Night Special“. Das Festival endet mit Sportfreunde Stiller, Casper und Sondaschule. Hier der Timetable.

