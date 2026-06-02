Rock im Park & Rock am Ring: DFB-Kooperation zum WM-Start

Festivals und Fußball vereint: Rock im Park und Rock am Ring launchen mit dem DFB ein exklusives WM-Shirt – als Vorglühen auf die Weltmeisterschaft.

Das Rock im Park sowie das Rock am Ring fallen nah an den Start der Fußballweltmeisterschaft. Gerade einmal ein paar Tage trennen die beiden Großveranstaltungen vom 5. bis zum 7. Juni vom ersten Spiel der Gruppenphase am 11. Juni. Glück gehabt für alle, in denen zwei Herzen schlagen – eins für den Ball, eins für den Bass – denn so bleibt ihnen die Qual der Wahl zwischen Public Viewing und Festival-Headliner erspart. Dazu kommt, dass das Netz auf dem Festivalgelände heillos überlastet wäre von Live-Streamer:innen, die beim Headbangen nebenbei den Punktestand verfolgen.

Fußballfieber am Festivalgelände

All das bleibt erspart – Danke an die Fußball- und Festival-Götter. Doch ganz lässt sich das Fußballfieber nicht vom Festivalgelände treiben: Rock im Park und Rock am Ring starten dieses Jahr eine Kooperation mit dem DFB. Mit einem exklusiven Festivalshirt zur WM wollen sie die Brücke zwischen Fußball- und Festivalkultur schlagen. So werden Eifel und Nürnberg zum Vorglühen für die Weltmeisterschaft, damit direkt am nächsten Wochenende weitergefeiert werden kann. Für die Partner geht es in der Zusammenarbeit vor allem um eines: Gemeinschaft, Euphorie und Zugehörigkeitsgefühl. Alles Eigenschaften, die sich sowohl Fußballfans als auch Festivalgänger:innen auf die Fahne schreiben würden.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Mannschaftsstolz im Moshpit

Einziges Problem dabei: Beim Rock im Park und Rock am Ring sind sicherlich auch Supporter anderer Mannschaften anzutreffen. Diese fühlen sich womöglich verführt, ebenfalls Farbe zu bekennen. Da könnte der Gemeinschaftsgedanke durchaus in Konkurrenzdenken umschlagen. Aufgepasst, wenn ein Fan im Brasilien-Trikot dem Fan im DFB-Shirt absichtlich im Mosh-Pit auf die Füße tritt – oder das weiße Trikot dem gelben extra schief ins Ohr singt.

Bilder vom DFB-Festival-Shirt gibt es noch keine. Vielleicht ist es ja auch schönes Erinnerungsstück für nicht-Fußballer: an ein tolles Festivalwochenende und einen Sommer voller Massen-Euphorie. Wir wünschen ein friedliches Rock im Park, Rock am Ring und eine erfolgreiche Weltmeisterschaft – egal, für wen ihr seid.