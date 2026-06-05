Linkin Park bei Rock am Ring: Livestream kostenlos auf MagentaTV

Kein Ticket? Kein Problem: Rock am Ring 2026 läuft kostenlos auf MagentaTV – mit Linkin Park, Babymetal und Bad Nerves kann ab jetzt das Wohnzimmer eingeheizt werden.

Linkin Park machen kurz vor ihrem nächsten Stopp in München halt bei den großen Festivalbühnen Deutschlands. Am 5. Juni um 22:55 Uhr treten sie auf der Utopia Stage bei Rock am Ring auf. Die Massen werden sich vor der Bühne versammeln und gemeinsam mit Mike Shinoda und Emily Armstrong Greatest Hits und aktuelle Erfolge feiern. Ein Ereignis, das kein Fan verpassen will. Doch was tun, wenn die Schlammschlachten auf dem Festivalgelände zu nass oder die Anfahrt zu lang ist?

Kostenloser Livestream auf MagentaTV

Die Antwort liefert das deutsche Netz in Form der Telekom. Durch die offizielle Partnerschaft gibt es nicht bloß Hoffnung auf Empfang in der deutschen Internetausbau-Einöde, sondern auch eine Möglichkeit, die Konzerte trotz fehlender physischer Anwesenheit mitzuerleben. Denn Rock am Ring 2026 wird kostenlos auf MagentaTV gestreamt. Zu sehen sind die beiden Hauptbühnen: die Utopia Stage und die Pandora Stage. Ab 14:55 Uhr am Freitag, den 5. Juni, können sich Kenner:innen der guten Unterhaltung zunächst vom Frankfurter Rap-Duo Mehnersmoos einheizen lassen, um den Abend mit Linkin Park zu beschließen.

Das ist nicht selbstverständlich. Denn Linkin Park sollten zunächst aufgrund von Lizenzrechten nicht übertragen werden. Mittlerweile stehen sie zwar auf der Übertragungsliste, doch große Namen wie Limp Bizkit und Iron Maiden fehlen noch.

Sendeplan Freitag, 5. Juni

Die Übertragungsliste der Telekom sieht am Freitag, den 5. Juni, wie folgt aus:

14:55 @ Utopia – Mehnersmoos

15:20 @ Pandora – We Came as Romans

16:20 @ Utopia – Bush

17:50 @ Utopia – The Hives

17:55 @ Pandora – The Plot in You

19:20 @ Utopia – Architects

19:25 @ Pandora – Within Temptation

20:55 @ Pandora – Trivium

21:00 @ Utopia – Papa Roach

22:45 @ Pandora – Babymetal

23:00 @ Utopia – Linkin Park

00:30 @ Pandora – Bad Omens

Sendeplan Samstag, 6. Juni

Ab Samstag wird Rock mit Auftritten wie Marteria vermengt:

14:50 @ Utopia – Ecca Vandal

15:15 @ Pandora – Paleface Swiss

16:05 @ Utopia – The Pretty Reckless

17:20 @ Pandora – Bury Tomorrow

17:35 @ Utopia – Tom Morello

18:45 @ Pandora – Landmvrks

19:05 @ Utopia – Three Days Grace

20:15 @ Pandora – Ice Nine Kills

21:00 @ Utopia – Electric Callboy

22:05 @ Pandora – Marteria

23:15 @ Utopia – Volbeat

Sendeplan Sonntag, 7. Juni

Zum Abschluss heizen Bad Nerves mit Punk Rock ein, und A Perfect Circle beendet den Livestream. Stand: Freitag, 5. Juni, 11:00 Uhr:

12:55 @ Utopia – Bad Nerves

13:35 @ Pandora – Return to Dust

14:10 @ Utopia – Black Veil Brides

14:25 @ Pandora – Blood Incantation

15:35 @ Utopia – Hollywood Undead

15:35 @ Pandora – Bloodywood

16:45 @ Pandora – Breaking Benjamin

17:05 @ Utopia – Finch

18:10 @ Pandora – Social Distortion

19:40 @ Pandora – Alter Bridge

21:20 @ Pandora – A Perfect Circle

Um die bestmögliche Übertragung von Musik und Bild zu den eigenen Synapsen zu gewährleisten, bleibt das Live-Dabei-Sein natürlich die beste Option. Schließlich gehört es auch zum „Festival Feeling“, das weggewehte Zelt mitten in der Nacht zu suchen, während der eine Gummistiefel beim Moshpit flötengegangen ist.