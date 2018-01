So sieht „Der Soldat James Ryan“ ohne Männer aus

In dieser Woche wurde ein Recut von „Star Wars: Die letzten Jedi“ auf illegalen Plattformen verbreitet, in denen alle weiblichen Figuren fehlen. Ein selbsterklärter „Aktivist für die Rechte von Männern“, also ein sexistischer Hardliner, hat Rey (Daisy Ridley), Leia (Carrie Fisher) und alle anderen Frauen aus dem 2,5 Stunden langen Actionfilm herausgeschnitten. Das Ergebnis ist ein völlig sinnloser Cut mit einer Länge von 46 Minuten.

Der Filmpirat erntete für seine Action viel Spott, Mark Hamill und Regisseur Rian Johnson haben ihn auf Twitter bloßgestellt und ausgelacht. Nun hat ein weiterer Hobby-Cutter die Aktion parodiert und eine Version von „Der Soldat James Ryan“ erstellt, in der alle Männer fehlen. Das friedliche Ergebnis sollte man sich in voller Länge anschauen. Es geht nämlich auch nur 2 Minuten und 20 Sekunden:

In response to the MRA douche who edited all the women out of #TheLastJedi, I decided to edit all of the men out of Saving Private Ryan. Here it is in its entirety. pic.twitter.com/egZTDhDKi3

— Juche Box Hero (@LoganJames) January 17, 2018