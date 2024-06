So war das FAN FEST EURO 2024 (Bilder, Videos, Acts)

Am Mittwoch (12. Juni) spielten Ed Sheeran, Nelly Furtado & weitere Acts auf der Theresienwiese in München.

Am 12. Juni war viel los in München. Nicht nur AC/DC spielten im ausverkauften Olympiastadion, gleichzeitig fand auch das FAN FEST EURO 2024 statt. 60.000 Fans feierten auf der Theresienwiese beim EM-Fest, welches von Philip Lahm initiiert wurde. Es war das erste Mal, dass auf dem Platz eine Veranstaltung in solcher Größe organisiert wurde.

Zwar kamen von den erwarteten 90.000 Besucher:innen nur 60:000, allerdings dürften sich die Münchner Verkehrsbetriebe über den etwas geringeren Ansturm gefreut haben. Denn die Fan-Fest-Gänger:innen gemischt mit den 66.000 AC/DC-Konzertgänger:innen sorgten schon für genug U-Bahn-Chaos.

Tim Bendzko eröffnete das FAN FEST EURO 2024

Um Punkt 16 Uhr gab Tim Bendzko den Startschuss fürs FAN FEST EURO 2024. Für 30 Minuten brachte er mit seinen Hits wie „Nur noch kurz die Welt retten“ die Menge zum Tanzen. Ein besonderer Song durfte bei dem Fußball-Fest nicht fehlen. Nach „April“ spielte Bendzko „Komm schon!“ Das Lied ist der offizielle MagentaTV-Track zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Nach dem Lied benannte der 39-Jährige auch seine folgende „Komm schon!“-Tour, die im April 2025 startet.

Nelly Furtado setzte die Bühne in Flammen

Ein etwas längeres Set als Tim Bendzko durfte Nelly Furtado spielen. Die Kanadierin lieferte der Crowd einen einstündigen Gig mitsamt 17 Songs. Wahrscheinlich kann die 45-Jährige nie wieder Konzerte ohne „Maneater“, „Say it Right“ und „I’m like a bird“ spielen, so auch in München. Zu „Maneater“, ihrem Hit aus dem Jahr 2006, lieferte sie nicht nur auf dem LED-Screen eine Flammenshow, sondern heizte die Menge auch wortwörtlich mit einem Feuerspektakel ein.

Es scheint allerdings nicht so, als sei Furtado von ihrer fast zwei Jahrzehnte alten Single ermüdet. Denn im Backstage stimmte sie ihren Song „I’m like a bird“ sogar ein zweites Mal an. Furtado bekam dafür Gesellschaft von Ed Sheeran, der die Sängerin nach ihrem Set auf der Bühne ablöste.

Ed Sheeran war der Headliner des Abends

Hauptact von FAN FEST EURO 2024 war Ed Sheeran. Um 21.15 Uhr trat der Brite sein anderthalbstündiges Konzert auf der Magenta-Stage an. Das Set begann Sheeran mit „Castle on the Hill“ von seinem Album ÷. Die Fans in München bekamen alle Hits des 33-Jährigen präsentiert. So spielte er auch „Perfect“, „Lego House“, „Photograph“ und „Shape of You“.

Passend zum EM-Event wählte Sheeran sein Outfit für den Auftritt. So repräsentierte er die englische Nationalmannschaft, in dem er ein Trikot von Jude Bellingham trug. Damit dürfte klar sein: Am Sonntag verbringt der Brite den Abend vor dem Fernseher. Denn ab 21 Uhr spielt England gegen Serbien.

Neben Bendzko, Furtado und Sheeran gaben außerdem Mark Forster und Dylan live auf dem Event ihr Bestes. Das erste FAN FEST EURO 2024 verbucht der Veranstalter Clemens Baumgärtner als vollen Erfolg. „Eine Sensation auf der Theresienwiese! Das erste große Konzert ist ein voller Erfolg gewesen. Zigtausende glückliche Besucher haben die Theresienwiese in ein Lichtermeer verwandelt. Einen herzlichen Dank an die mutigen Organisatoren, und danke an die Nachbarschaft. Das muss bald wieder passieren!“, so Baumgärtner.