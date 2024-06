AC/DC & EM-Fanfest: Es wird eng in München – Bahnchaos erwartet

Am Mittwoch, den 12. Juni, spielen nicht nur AC/DC, sondern auch weitere internationale Stars in München.

Nach acht Jahren Pause ist es soweit: AC/DC touren wieder. Am Mittwoch, den 12. Juni spielen sie im Olympiastadion das zweite Konzert in München. Doch nicht nur in der ausverkauften Arena dürfte es unter den 66.000 erwarteten Fans eng werden. Auch der Hin- und Rückweg wird kuschelig.

Denn neben der AC/DC-Show findet am selben Abend auch das Fan Fest Euro 2024 statt. Auf der Theresienwiese spielen internationale Stars wie Ed Sheeran, Nelly Furtado und Mark Forster. Das Event sorgt für weitere 60.000 Fans in den öffentlichen Verkehrsmitteln – Chaos dürfte vorprogrammiert sein.

MVG bereitet sich auf Ansturm vor

Als wären zwei riesige Events an einem Abend nicht genug, fährt die S-Bahn am späten Abend in München nur eingeschränkt. Fans wird geraten, auf die U-Bahn auszuweichen. Deswegen sollen Besucher:innen des Fan Fest Euro 2024, die zu S-Bahnen Richtung Osten müssen, nicht zur Hackerbrücke gehen, sondern die U5 zum Ostbahnhof nehmen – in denen sie ab dem Odeonsplatz auch Gesellschaft der AC/DC-Fans erwarten dürfen.

Für AC/DC-Konzertbesucher:innen könnte die An- und Abreise etwas glimpflicher ablaufen. Denn für die Rockmeute fährt die U3 zur Anreise zwischen Fürstenried West und Moosach bereits im dichten Takt. Zur Abreise nach dem Konzert setzt die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) zusätzliche Züge auf den Linien U3 und U8 ein. Ein Tipp: Eine alternative U-Bahnverbindung zum Olympiagelände besteht über die U1 mit Fußweg ab U-Bahnhof Gern. Alternativ können Reisende die U1 auch bis Olympia-Einkaufszentrum nutzen und dort in die U3 umsteigen. S-Bahn-Fahrgäste haben die Möglichkeit, am U-/S-Bahnhof Moosach zur U3 zu wechseln. Die Tramlinien 20/21 fahren bis kurz vor 1 Uhr jeweils im 10-Minuten-Abstand von/zur Haltestelle Olympiapark West an der Dachauer Straße.

Doch auch für die Festivalbesucher:innen des Fan Fest Euro 2024 wird zumindest am späten Abend vorgesorgt. Zusätzliche Züge der Linien U4 und U5 sind dann im Einsatz. Wer mit der U-Bahn anreist, kann an den Haltestellen Theresienwiese (Linien U4 und U5) oder Goetheplatz (Linien U3 und U6) aussteigen. Bei der S-Bahn und den Bussen ist Hackerplatz der richtige Stopp. Dort halten mehrere Linien. Besucher, die am Hauptbahnhof ankommen, erreichen das Veranstaltungsgelände in etwa 20 Minuten zu Fuß.

Haltestellensperrungen möglich

Auf dem Fan Fest Euro 2024 wurden ursprünglich 90.000 Besucher:innen erwartet. Doch nun ruderte die FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH etwas zurück. „Nur noch“ 60.000 Fans werden Sheeran, Furtado & co. auf der Theresienwiese feiern. Trotzdem dürften die mit den AC/DC-Fans dann insgesamt 126.000 Feiernden für volle Haltestellen sorgen. Damit es nicht zu Gedränge oder gar Massenpaniken kommt, hat die MVG bereits angekündigt, die Bahnhöfe der U-Bahnen für kurze Zeit zu sperren, sollten sich zu viele wartende Menschen an den Gleisen aufhalten. Doch schon sobald der nächste Zug kommt, dürften die Tore wieder geöffnet werden, so wurde angekündigt, die Haltestellen lediglich für ein paar Minuten sperren zu wollen.