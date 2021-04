SOBERISH: Liz Phair kündigt ihr siebtes Album an und teilt neue Single

Foto: NBCU Photo Bank via Getty Images, NBC. All rights reserved.

Mit SOBERISH hat Liz Phair ihr neues Album angekündigt – das erste seit elf Jahren. Es erscheint am 04. Juni. Vorab veröffentlichte die Musikerin ihre neue Single „Spanish Doors“, die zusammen mit dem Vorgänger „Hey Lou“ gestreamt werden kann.

In den Neunziger Jahren setzte Liz Phair mit ihrem Debüt EXILE IN GUYVILLE (1993) einen Gegenpol zur damals erst recht Testosteron-dominierten Rockmusik. Ihr Debüt positionierte sich zwischen sexuellem Empowerment, sympathischer Rotzigkeit und sehnsuchtsvoller Verletzbarkeit.

Ihr siebtes Studioalbum SOBERISH wird nun elf Jahre nach ihrem letzten Langspieler, FUNSTYLE (2010), erscheinen.

„Hey Lou“ — Eine Hommage an Lou Reeds und Laurie Andersons Liebe

Im Februar veröffentlichte die Musikerin den ersten Vorgeschmack auf ihr kommendes Projekt. Im Video zu „Hey Lou“ wird die Liebesstory von Lou Reed und Laurie Anderson erzählt — in Form zweier Puppen als Hauptprotagonisten. Regie führte Toben Seymour, der unter anderem schon mit Will.i.am zusammenarbeitete.



„Spanish Doors“ — Wenn alles plötzlich zu Bruch geht

Liz Phair beschreibt die Bedeutung des Songs so: „(Es geht) um den Zusammenbruch eines wunderschönen Lebens. Wenn alles, worauf du dich verlassen hast, plötzlich in die Brüche geht. Meine Inspiration kam durch eine Freundin, die gerade eine Scheidung durchmachte. Die Situationen in den Lyrics spiegeln allerdings meine eigenen Erfahrungen. Es geht darum, wie es ist, sich im Badezimmer zu verstecken, wenn alle um dich herum eine gute Zeit haben. ein Leben fällt gerade auseinander. Du schaust in den Spiegel und fragst dich, wer du jetzt bist, während Schatten des Zweifels um deine Augen ziehen. Ein paar Momente vorher warst du eine selbstbewusste Person und jetzt fragst du dich, ob du diese Magie jemals zurück bekommst.“

Tracklist der kommenden Platte von Liz Phair:

01 „Spanish Doors“

02 „The Game“

03 „Hey Lou”

04 „In There”

05 „Good Side”

06 „Sheridan Side”

07 „Ba Ba Ba”

08 „Soberish”

09 „Soul Sucker”

10 „Lonely Street”

11 „Dosage”

12 „Bad Kitty”

13 „Rain Scene”