„Sonic the Hedgehog 3“ kämpft mit „Mufasa“ um die Kino-Krone

Die Videospielverfilmung hofft auf den erfolgreicheren US-Start – der König der Löwen könnte international überzeugen.

Im Herbst lieferten sich „Vaiana 2“ und „Wicked“ ein Box-Office-Duell, bei dem der Animationsfilm weltweit als Sieger hervorging. Nun stehen sich in der Weihnachtszeit zwei neue große Blockbuster gegenüber, von denen einer der finanziell erfolgreichere sein wird. Zum einen wäre da der dritte Teil der „Sonic“-Reihe (US-Start: 20. Dezember) und zum anderen das König-der-Löwen-Prequel „Mufasa: The Lion King“ (US-Start: 18. Dezember).

Kann „Mufasa“ „Sonic“ international übertrumpfen?

Wie unter anderem „Deadline“ und „Variety“ prognostizieren, könnte der blaue Igel in den Vereinigten Staaten mit 60 Millionen US-Dollar Einnahmen in den ersten Tagen 10 Millionen US-Dollar mehr einspielen als der fotorealistisch animierte Löwe.

Auf den internationalen Märkten hat „Mufasa“ aber einen kleinen Vorsprung. Am Donnerstag, den 19. Dezember, läuft das Musical in Ländern wie Deutschland, Italien, Australien, Brasilien und Mexiko an. Am Freitag, den 20. Dezember, folgen Spanien, Großbritannien, China und Japan. Schätzungen zufolge könnten sich die Start-Einnahmen auf 130 Millionen US-Dollar belaufen. „Sonic the Hedgehog 3“ startet unter anderem in Deutschland erst am 25. Dezember. Ob sich in den Feiertagen mehr Menschen den Film anschauen als „Mufasa“ bleibt abzuwarten.

So lief es für die Franchises in der Vergangenheit

Das Remake „The Lion King“ von Jon Favreau aus dem Jahr 2019 konnte damals in den USA ein überragendes frühes Einspielergebnis von 191,7 Millionen US-Dollar erzielen und war damit der zehntgrößte Kinostart aller Zeiten in den USA und Kanada. Die beiden bisherigen „Sonic the Hedgehog“-Filme konnten laut „Screen Rant“ zusammen 707 Millionen US-Dollar einspielen, was allgemein als positives Ergebnis betrachtet wird. Deshalb lastet eine große Erwartungshaltung auf Teil 3, mindestens genauso, wenn nicht erfolgreicher zu sein.

Darum geht es in beiden Filmen

„Mufasa“ (Regie: Barry Jenkins) erzählt vom Aufstieg des Löwenkönigs und Vaters von Simba, der schon in der 1994er und der 2019er Verfilmung als eine der Hauptfiguren vorkam. Als Jungtier wird er zu einer Waise und freundet sich mit dem Löwen Taka an. Dessen königliche Familie entschließt sich, Mufasa zu adoptieren.

„Sonic the Hedgehog 3“ (Regie: Jeff Fowler) bezieht unterschiedliche Handlungsstränge aus der Videospiel-Vorlage mit ein, vorwiegend aus „Sonic Adventure 2“ (2001) und „Shadow the Hedgehog“ (2005).