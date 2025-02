Jeff Goldblum: Klavier-Tribut für David Lynch

Bei den BAFTA Awards spielte Jeff Goldblum während der „In Memoriam“-Sektion des Programms.

Die diesjährigen BAFTA Awards boten einen musikalischen Tribut an verstorbene Film-Größen. Jeff Goldblum spielte am Klavier unter anderem für David Lynch.

„As Time Goes By“ ehrt Kino-Größen

Während des „In Memoriam“-Programmpunkts der Preisverleihung spielte Jeff Goldblum „As Time Goes By“. Damit gedachte der Raum allen im vergangenen Jahr Verstorbenen, die die Filmbranche geprägt hatten. Darunter waren zunächst die Schauspieler:innen Donald Sutherland, James Earl Jones, Joan Plowright, Gena Rowlands und Shelley Duvall sowie der Musiker und Schauspieler Kris Kristofferson. Die eingeblendeten Gesichter schlossen mit dem erst im Januar verstorbenen Regisseur David Lynch („Blue Velvet“, „Twin Peaks“) sowie Schauspielerin Maggie Smith, die zuletzt in „Harry Potter“ und „Downton Abbey“ ikonische Rollen übernahm.

Jeff Goldblum ist auch Jazz-Musiker

Der Musical-Song „As Time Goes By“ wurde ursprünglich 1931 von Herman Hupfeld geschrieben, ist durch zahlreiche Cover-Versionen sowie die Nutzung im Film „Casablanca“ (1942) mit Gesang von Dooley Wilson bekannt. Jeff Goldblum hat sich neben seiner Arbeit als Schauspieler auch als Jazz-Musikereinen Namen gemacht, spielt Klavier und singt. Mit seiner Band Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra hat er drei Alben veröffentlicht. Im Kino ist er derzeit ebenfalls in einem Musical zu sehen: In der Verfilmung des Broadway-Hits und „Oz“-Prequels „Wicked“ spielt er den Zauberer von Oz.

Die BAFTA-Preise gingen an …

Die Preise der British Academy Of Film And Television Arts (BAFTA) fanden am Sonntag, dem 16. Februar, statt. 24 internationale sowie auf den britischen Film beschränkte Preise wurden verliehen. „Konklave“ gewann sowohl als Bester Film sowie als Bester britischer Film. Als Schauspieler:innen erhielten Adrien Brody („The Brutalist“), Mikey Madison („Anora“), Kieran Culkin („A Real Pain“) und Zoe Saldaña („Emilia Pérez“) Preise. „Wicked“ gewann Auszeichnungen für das Beste Szenenbild sowie das Beste Kostümdesign.