Statement von Sean „Diddy“ Combs‘ Mutter: Er ist kein Monster!

Mutter Janice bittet darum, ihren Sohn nicht vorzuverurteilen. Kein Mensch sei perfekt.

Nach dem Support seiner Kinder erhält Sean „Diddy“ Combs nun auch Unterstützung von seiner Mutter. Janice Combs hat im Namen der Familie Combs eine Erklärung zu den Vorwürfena wegen Sexualverbrechen gegen den Musikmogul abgegeben.

Am Sonntag (06. Oktober 2024) ließ Janice Combs eine Erklärung über ihre Anwältin Natlie G. Figgers publizieren. Demnach ist sie von seiner Unschuld vollends überzeugt.

Das Statement in voller Länge (via „The Hollywood Reporter“):

„Ich komme heute als Mutter zu Ihnen, die am Boden zerstört und zutiefst betrübt ist über die Anschuldigungen, die gegen meinen Sohn Sean Combs erhoben werden. Es ist herzzerreißend zu sehen, dass mein Sohn nicht nach der Wahrheit beurteilt wird. Sondern nach einer aus Lügen geschaffenen Erzählung.“

Öffentliches Lynchen

Zu erleben, wie mein Sohn öffentlich gelyncht wird, bevor er die Gelegenheit hatte, seine Unschuld zu beweisen, ist ein Schmerz, der zu unerträglich ist, um ihn in Worte zu fassen. Wie jeder Mensch verdient es mein Sohn, dass sein Fall vor Gericht verhandelt wird. Damit er endlich seine Seite der Geschichte erzählen und seine Unschuld beweisen kann.“

Dann erzählt sie aus ihrer „Mutterperspektive“. Das Narrativ des fehlgeleiteten Sohns plus eigener juristischer Theorien:

„Ich bin nicht hier, um meinen Sohn als perfekt darzustellen. Denn das ist er nicht. Er hat in seiner Vergangenheit Fehler gemacht, wie wir alle. Mein Sohn mag in bestimmten Dingen nicht ganz ehrlich gewesen sein. Wie zum Beispiel, als er leugnete, jemals gegenüber einer Ex-Freundin gewalttätig geworden zu sein, obwohl die Hotelüberwachung etwas anderes zeigte. Manchmal sind Wahrheit und Lüge so eng miteinander verflochten, dass es beängstigend wird, einen Teil der Geschichte zuzugeben. Insbesondere wenn diese Wahrheit außerhalb der Norm liegt oder zu kompliziert ist, um geglaubt zu werden. Deshalb glaube ich, dass sich das Zivilrechtsteam meines Sohnes dafür entschieden hat, die Klage der Ex-Freundin beizulegen, anstatt sie bis zum Ende anzufechten. Was zu einem Abpralleffekt führte, da die Regierung diese Entscheidung gegen meinen Sohn auslegte und als Schuldeingeständnis interpretierte.“

„Niemand vor Angst und Fehlern gefeit“

Weiter: „Es ist wichtig zu erkennen, dass niemand von uns, unabhängig von seinem Status, vor Angst oder Fehlern gefeit ist. Dass ein Sachverhalt nicht ganz eindeutig ist, bedeutet nicht, dass mein Sohn der abscheulichen Anschuldigungen und der schweren Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, schuldig ist. Viele Menschen, die zu Unrecht verurteilt und später entlastet wurden, wurden ihrer Freiheit beraubt. Nicht weil sie der Verbrechen schuldig waren, derer sie beschuldigt wurden. Sondern weil sie nicht dem Bild entsprachen, das diese Gesellschaft von einem „guten Menschen“ hat. Die Geschichte hat uns gezeigt, wie Menschen aufgrund ihrer vergangenen Handlungen oder Fehler zu Unrecht verurteilt werden können.“

Offenkundig leidet Janice Combs sehr darunter, wie mit ihrem Sohn umgegangen wird.

„Ich werde nie vergessen, wie die Welt Witze machte und lachte, als das Leben meines Sohnes vor unseren Augen zerbröckelte. Es ist wirklich qualvoll mit anzusehen, wie sich die Welt so schnell und einfach aufgrund von Lügen und Missverständnissen gegen meinen Sohn wendet, ohne jemals seine Seite zu hören. Oder ihm die Möglichkeit zu geben, seine Seite darzulegen. Diese Lügen, mit denen er überhäuft wird, werden von Menschen in die Welt gesetzt, die einen finanziellen Vorteil suchen, und nicht Gerechtigkeit.“

„Wollen schnell zu Geld kommen“

„Diese Personen haben gesehen, wie schnell das Zivilrechtsteam meines Sohnes die Klage seiner Ex-Freundin beigelegt hat, und glauben nun, dass sie mit falschen Anschuldigungen gegen meinen Sohn schnell zu Geld kommen können. Falsche Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe verhindern, dass echte Opfer sexueller Gewalt die Gerechtigkeit erfahren, die sie verdienen. Zu allem Überfluss nutzt die Bundesregierung diese Lügen nun, um meinen Sohn strafrechtlich zu verfolgen. Diese Ungerechtigkeit ist für unsere Familie unerträglich. Das Schlimmste an dieser Tortur ist, mit ansehen zu müssen, wie meinem geliebten Sohn seine Würde genommen wird, nicht für das, was er getan hat, sondern für das, was die Leute über ihn glauben wollen.

„Er verdient seine Chance“

Ich bitte seine Unterstützer, Fans, Kollegen, Freunde und die Öffentlichkeit, ihn nicht zu verurteilen, bevor Sie die Möglichkeit hatten, seine Seite zu hören. Ich bitte Sie, an diejenigen zu denken, die zu Unrecht verfolgt wurden, und daran zu denken, dass nicht jeder, der im Leben Fehler gemacht hat, es verdient, dass seine gesamte Existenz nach einer einzigen Handlung oder einigen Fehlern beurteilt wird. Mein Sohn ist nicht das Monster, zu dem sie ihn gemacht haben, und er verdient die Chance, seine Seite zu erzählen. Ich kann nur beten, dass ich noch am Leben bin, wenn er seine Wahrheit aussprechen und rehabilitiert werden kann.“

Mit freundlichen Grüßen im Namen von Janice Smalls Combs und der Familie Combs,

The Law Office of Natlie G. Figgers, LLC. /s/ NATLIE G. FIGGERS, ESQUIRE

Florida Bar No. 1009125

Counsel for Ms. Janice Smalls Combs“

Derzeit sitzt Sean Combs im „Höllenloch von Brooklyn“ in Untersuchungshaft. Ihm werden Menschenhandel, Erpressung und sexueller Missbrauch in mehreren Fällen vorgeworfen. Außerdem werden Sammelklagen gegen den 54-jährigen Rap-Mogul vorbereitet. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.