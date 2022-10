„Soul Seekers“: Robbie Williams gehört nun offiziell zu Lufthaus

Am 07. Oktober veröffentlichten Lufthaus den Song „Soul Seekers“ und verkündeten, dass Robbie Williams nun offiziell ein Teil der Gruppe sei.

Tim Metcalfe und Flynn Francis arbeiteten bereits vor der Lufthaus-Gründung mit dem Engländer zusammen. 2020 gegründet, machten sie als Lufthaus erstmals im Februar 2022 mit „Sway“ auf sich aufmerksam. Mit melodischem Synthesizer, einer düsteren Bassline und Vocals durch Robbie Williams produzieren sie Elektro-Balladen, die einen starken Einfluss vom Berliner Sound in sich haben sollen.



Bevor Robbie Williams ein offizieller Teil von Lufthaus wurde, war er als Special Guest bei ihrer Show im August in Ibiza dabei. Doch bereits davor war er in einem Instagram-Video im April zu sehen. Dort kündigten sie ihre neue Single „To the Light“ an. Jetzt kann man leicht erahnen, welcher der drei Schatten Robbie Williams ist.

Lufthaus treten zudem als Support bei Robbie Williams‘ „XXV“ – Tour in Großbritannien und weiteren europäischen Städten auf.

Im Februar werden sie auch nach Deutschland kommen und ab dem 01.Februar 2023 zuerst in Hamburg, danach in Köln, in Frankfurt und zuletzt in Berlin spielen. „Wir sind begeistert, dass wir in diesem Winter als Support von Robbie Williams unsere Live-Show in Arenen in Großbritannien und Europa präsentieren können. Unseren unverkennbaren Sound und Robbies einzigartige stimmliche Wirkung mit Live-Elementen zu kombinieren, war immer ein Ziel von uns. Deshalb freuen wir uns darauf, weiter voranzukommen. Bei den kommenden Shows wird es einige Überraschungen und eine Reihe neuer Songs geben, an denen wir in letzter Zeit gearbeitet haben,“ erklären Lufthaus dazu.