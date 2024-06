Deichkind, Sum 41 und viele andere: So war Tag eins des Southside 2024 in Bildern.

Am 21.6.2024 öffnete das Southside Festival mal wieder seine Pforten – und Fans feierten zu Acts wie Deichkind, Bring Me The Horizon, Sea Girls und Sum41 ordentlich ab. Wir haben die besten Bilder des ersten Tages für euch.